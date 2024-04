‘Isso é Esparta!’: Olhando para o UFC 300 através das lentes do icônico filme ‘300’

Finalmente chegou. O UFC 300, o card que esperávamos o ano todo, finalmente chegou. Dado o crescimento, as expectativas para este cartão estão às alturas. Afinal, este é possivelmente o melhor card de MMA já montado no papel. Será que vai entregar? O tempo dirá, mas não é por isso que estamos aqui hoje.

Era uma vez, o UFC se viu em uma situação difícil devido ao COVID-19, e sua solução foi a Ilha da Luta – um lugar mágico onde o UFC poderia continuar realizando lutas em meio a uma pandemia global. Quando Fight Island foi anunciado pela primeira vez, a imaginação dos fãs correu solta. O UFC aproveitaria esta oportunidade para fazer algo único e incrível? Uma arena no estilo Bloodsport? Uma nova gaiola? Algumas mudanças estéticas para delinear Fight Island como algo único e próprio?

A resposta foi não. Embora o UFC seja um negócio de enorme sucesso, é uma promoção criativamente falida. Não há diversão no octógono, apenas ação monocromática de MMA, de preferência com rostos sem rosto Série de concorrentes drones que ganham US$ 10.000 para mostrar e US$ 10.000 para ganhar.

Mas não somos nós. A gente se diverte aqui no MMA Fighting. Quando o Fight Island foi anunciado, fizemos o MMA Survivor, e então para um dos eventos mais esperados de todos os tempos, estamos fazendo algo parecido. É hora de falar sobre o UFC 300, e fazê-lo pelas lentes do filme de ação de 2006 300baseado na história em quadrinhos de mesmo nome do lendário Frank Miller.

“Desde que conseguiu ficar de pé, foi batizado no fogo do combate. Ensinado a nunca recuar, a nunca se render, ensinou que a morte no campo de batalha a serviço de Esparta foi a maior glória que ele poderia alcançar em sua vida.”

Esta citação é da cena de abertura do filme, enquanto Dilios narra a infância do Rei Leônidas na narração, mas sério, isso não poderia ser dito facilmente sobre Justin Gaethje e Max Holloway? Pode não haver dois homens no UFC que tenham sido mais batizados pelo fogo. Basta olhar para quem eles lutaram e, mais importante, como os lutaram. O título de “BMF” pode não ser real, mas mesmo assim não há dois lutadores mais merecedores de competir por ele.

No sábado, Gaethje e Holloway vão se derrotar no People’s Main Event e isso vai mandar. (Mike) Caramba, provavelmente será a Luta do Ano. Neste fim de semana, somos todos “abençoados”.

“Submissão? Agora isso é um pouco problemático.”

Leônidas diz isso em resposta ao pedido do emissário persa para que ele se submetesse a Xerxes, pouco antes de chutar o homem para o poço do desespero. (Cena icônica.) Também é algo que imagino que Arman Tsarukyan poderia dizer a Charles Oliveira ao derrubá-lo da primeira posição no sábado.

Oliveira é o líder de todos os tempos em finalizações do UFC, com 16 de suas 22 vitórias no UFC por finalização. Mas Tsarukyan nunca foi submetido e, para ser honesto, não creio que algum dia o seja. O homem é um tanque e um lutador excepcional, por direito próprio. E ao contrário de caras como Justin Gaethje e Dustin Poirier, que se recusaram a ir para o tatame com Oliveira em qualquer circunstância, Tsarukyan é do tipo Islam Makahachev, onde ficará feliz em jogar no chão com “Do Bronx”.

O inexplicável poço enorme no centro de Esparta

Facilmente, a cena mais memorável de todo o filme é o clipe acima, onde Leônidas joga o cara em um buraco que fica no meio de uma via ocupada. Ninguém nunca explica o que é o poço ou por que está lá, é apenas um cenário muito legal e muito estranho.

Esse é Jalin Turner x Renato Moicano. A luta final das primeiras preliminares é incrível. Um banger certificado. Mas ainda não sei realmente qual é o propósito disso. Daqui a quatro semanas, o UFC vai ao Brasil para um evento pay-per-view que parece RUIM no papel. Esse cartão poderia desesperadamente usar uma luta como Turner-Moicano. Mas por alguma razão, está aqui e provavelmente será legal, mesmo que não faça sentido.

“Volte com seu escudo ou sobre ele.”

A Rainha Gorgo diz isso a Leônidas enquanto ele lidera seus 300 espartanos para a guerra, desafiando Carneia, mas também tenho quase certeza de que é isso que os treinadores de Jiri Prochazka dizem a ele antes de cada luta.

Embora o UFC 300 apresente alguns dos lutadores mais emocionantes da promoção, pode não haver maior cara na história do MMA do que Prochazka – 34 lutas em sua carreira, apenas duas foram para decisão. Mais importante ainda, todas as quatro derrotas na carreira de Prochaza foram encerradas. Simplificando, Prochazka vai a todas as lutas e ou volta com uma vitória ou sai com o escudo.

“Você aí, qual é a sua profissão?

“Eu sou um ceramista, senhor.”

“E você, Arcadiano, qual é a sua profissão?”

“Escultor, senhor.”

“Você?”

“Ferreiro.”

“Espartanos! Qual é a sua profissão?

“HA-OOH! HA-OOH! HA-OOH!”

“Você vê, velho amigo? Trouxe mais soldados do que você.”

Esta é uma troca entre Leônidas e Daxos, que lidera um grupo de soldados Arcádios para se opor ao avanço persa. Não combina exatamente porque o UFC 300 é tão cheio de talentos que quase todos os envolvidos são lutadores profissionais de primeira linha, mas definitivamente me lembrou que há apenas alguns anos, Alexandre Pantoja dirigia um Uber para pagar as contas, porque o UFC paga aos seus atletas uma fração do que outras entidades esportivas pagam.

“Imortais. Colocaremos o nome deles à prova.”

Leônidas diz isso sobre os famosos guerreiros persas, mas na minha cabeça é o que Justin Gaethje pensa ao refletir sobre o queixo impenetrável de Max Holloway.

“Lutei inúmeras vezes, mas nunca encontrei um adversário que pudesse me oferecer o que nós, espartanos, chamamos de uma bela morte. Só posso esperar que, com todos os guerreiros do mundo reunidos contra nós, possa haver alguém lá em baixo que esteja à altura da tarefa.

Stelios diz isso enquanto olha para o vasto exército persa, mas na minha cabeça, é o queixo de Max olhando para a perspectiva de lutar contra Gaethje.

“Meu braço!”

“Não é mais seu.”

Após o batedor persa insultar e tentar atacar Stelios, ele dá um salto digno das Olimpíadas e corta o braço, levando a essa interação. Coincidentemente, exatamente as mesmas citações serão ouvidas no sábado, logo após Kayla Harrison e Holly Holm começarem a brigar.

“Lutamos como uma unidade única e impenetrável. Essa é a fonte da nossa força. Cada espartano protege o homem à sua esquerda, da coxa ao pescoço. Um único ponto fraco e a falange se despedaça.”

Leônidas diz isso a Efialtes, o pária espartano deformado que tenta se juntar a ele na defesa de Esparta.

Obviamente, este é Cody Brundage. Não foi culpa de Efialtes ele não poder lutar tão bem quanto os outros espartanos, ele simplesmente nasceu limitado. Na mesma linha, também não é culpa de Brundage; ele simplesmente não está no mesmo nível de qualquer outra pessoa nesta carta. Um desses espartanos não é como os outros, e esse é o Sr. Brundage.

“É aqui que os seguramos! Aqui é onde lutamos! É aqui que eles morrem! Ganhem esses escudos, rapazes! Lembrem-se deste dia, homens, pois ele será seu para sempre!”

Discurso de Leônidas aos soldados espartanos antes de seu primeiro conflito verdadeiro com o Império Persa. Fala nosso cara Jim Miller, que está esperando por esse dia há muito tempo. O UFC 300 é para muita gente, mas acima de tudo é o dia de Jim Miller. Infelizmente, Bobby Green é o inimigo neste fim de semana.

“Fazemos o que fomos treinados para fazer, o que fomos criados para fazer, o que nascemos para fazer. Sem prisioneiros, sem misericórdia. Um bom começo.”

Dilios na narração após a primeira batalha. Essa vai para Deiveson Figueiredo x Cody Garbrandt. Não é todo dia que você tem um evento onde a primeira luta da noite conta com dois ex-campeões, mas é isso que temos aqui. Garbrandt e “Figgy Smalls” vão bater um no outro até que um deles caia. Essa é uma das minhas lutas mais esperadas do ano.

Um bom começo, de fato.

“Você não percebeu? Estamos compartilhando nossa cultura com você a manhã toda.”

Quando Leônidas se encontra cara a cara com Xerxes para negociar, esta é sua resposta ao apelo de Xerxes por paz e compreensão compartilhada. Isso me fez pensar na subida de Aljamain Sterling para o peso pena e em como Calvin Kattar poderia recebê-lo na categoria e mostrar a ele a cultura dos 145 libras. Ainda não se sabe se será tão violento quanto a cultura espartana, mas as perspectivas são muito boas.

“O mundo saberá que homens livres enfrentaram um tirano, que poucos enfrentaram muitos e, antes que esta batalha terminasse, até mesmo um rei-deus pode sangrar.”

Leônidas diz isso quando encontra Xerxes cara a cara e rejeita sua oferta para servi-lo.

Esta vai para Nate Quarry, Cung Le e todos os demais demandantes antitruste que fizeram um acordo com o UFC no mês passado. Os paralelos entre Dana White e Xerxes são quase óbvios demais para serem mencionados, mas assim como Leônidas diz, no final, o deus-rei persa sangrou. É verdade que foi pouco mais do que um ferimento superficial, mas ainda assim, é algo que ninguém mais conseguiu.

Infelizmente para o desporto MMA, o acordo anti-trust não levará a uma grande revolta da resistência grega que acabe por derrotar o avanço persa. Em vez disso, é apenas um arranhão, e sábado será a grande festa da vitória para Dana White e nocaute técnico.

“A guarda pessoal do próprio rei Xerxes. A elite guerreira persa. A força de combate mais mortal de toda a Ásia: os Imortais.”

Dilios diz isso na narração logo antes da primeira batalha entre os Imortais e os Espartanos. Este vai para Weili Zhang e Yan Xiaonan. É um pouco estranho que esta luta pelo título totalmente chinês esteja acontecendo em Las Vegas? Sim, claro que é. Mas essa luta ainda está de alguma forma passando despercebida. A atual lutadora peso por peso do esporte está prestes a enfrentar uma candidata número 1 de boa-fé e, como os Imortais, suspeito que as duas mulheres estão prestes a travar uma briga infernal.

Não durma no co-evento principal.

“Eles gritam e praguejam, esfaqueando violentamente. Mais lutadores do que guerreiros. Eles fazem uma bagunça maravilhosa das coisas. Bravos amadores, eles fazem a sua parte.”

Dilios falando sobre os Arcadianos que ajudam na luta contra os Imortais, mas também é uma homenagem adequada a Sodiq Yusuff e Diego Lopes. Os dois são ótimos lutadores, entre os melhores em suas categorias, mas ficam aquém dos 12 campeões e ex-campeões deste card (mais um bicampeão olímpico de ouro). Mais lutadores do que guerreiros, mas fazem a sua parte.

“Prepare seu café da manhã e coma bem, pois esta noite jantaremos no Inferno!”

Leônidas aos seus soldados depois de descobrir que Efialtes os traiu e conduziu os persas para o caminho das cabras, permitindo-lhes flanquear os espartanos. Mas esta também é apenas uma ótima frase para você, o espectador, antes da confusão de sábado.

“Isso não vai acabar rapidamente. Você não vai gostar disso.

A Rainha Gorgo diz isso a Theron depois de esfaqueá-lo no estômago e denunciá-lo como um traidor. Isso também é o que Jéssica Andrade dirá a Marina Rodriguez no confronto, pouco antes de ela a espancar no octógono por 15 minutos ou menos.

“Os antigos dizem que nós, espartanos, descendemos do próprio Hércules. Bold Leonidas dá testemunho de nossa linhagem. Seu rugido é longo e alto.”

Dilios diz isso logo antes da morte climática de Leônidas (alerta de spoiler para algo que aconteceu há 2.500 anos), mas também parece igualmente aplicável a Alex Pereira.

A esta altura, alguém duvidaria que Pereira fosse realmente descendente de Hércules? O homem caminha na luz. Ele ganhou o título dos médios do UFC quase que de repente e depois se tornou campeão de duas divisões por brincadeira! Seu grito de guerra no sábado será longo e alto, e quer ele derrote Jamahal Hill ou não, ele certamente fará Hill sangrar.

E isso é bom o suficiente, eu acho. Conversamos adequadamente durante todo o UFC 300 e o único bom filme de Zack Snyder. Agora é hora de sentar e aproveitar o show, então vou deixar vocês com as mesmas palavras que Leônidas disse a seus homens depois de rejeitar o primeiro ataque persa e rejeitar Xerxes:

“A menos que eu erre meu palpite, teremos uma noite selvagem.”