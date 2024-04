‘Isso é uma loucura’: lutadores profissionais reagem a Cody Rhodes terminando sua história na atração principal da WrestleMania 40

Cody Rhodes encerrou a WrestleMania 40 terminando sua história e derrotando Roman Reigns pelo WWE Undisputed Universal Championship, graças a alguns amigos improváveis ​​e lendários que o ajudaram quando ele mais precisava.

Depois de falhar em sua aposta na WrestleMania 39, Rhodes – apesar de ter que competir sob as regras da Bloodline devido a The Rock and Reigns derrotar ele e Seth Rollins no evento principal da primeira noite da WrestleMania 40 no sábado – Rhodes teve seu momento ao garantir a contagem de três depois de uma partida maluca.

A tão esperada partida incluiu desentendimentos dos membros da família de Reigns, Jimmy Uso, Solo Sikoa e The Rock. Para não ficar para trás, Rhodes recebeu apoio de Jey Uso, John Cena, Seth Rollins e até mesmo de The Undertaker a caminho de sua vitória, que deixou os mais de 70.000 fãs no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em frenesi.

Assim como no card de sábado, lutadores do passado e do presente – incluindo Daniel Cormier e Chael Sonnen – do UFC e de outros lugares estavam assistindo ao espetáculo. Veja como eles reagiram à vitória de Rhodes, bem como à memorável atração principal como um todo.

Reação:

Grande dinheiro recebido por Damian Priest! Amei Adorei Cody terminar a história! Em termos de negócios, é a decisão certa? Ajuda ter um campeão que está sempre disponível, parece torná-los quase normais e os fãs se voltam contra eles! -Daniel Cormier (@dc_mma) 8 de abril de 2024

Esta celebração é o pior e menos planejado momento da história da luta livre. -Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 8 de abril de 2024

Faz um minuto que não assisto wrestlingmania, mas aquele evento principal! – Juan Adams mma (@chosenjuan285) 8 de abril de 2024

Não há explicação ou justificativa para o quão terrível é esta partida. Não há nada até agora que se assemelhe a uma luta. -Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 8 de abril de 2024