Ivo Costa deixa Secretaria Municipal pronto para assumir uma cadeira no Legislativo

O ex-Secretário Municipal de Serviços Públicos, Ivo Costa, fiel escudeiro da gestão municipal capitaneada pelo prefeito Ronaldo Lopes, se afastou da pasta administrativa por força da legislação eleitoral, uma vez que pretende gastar solado de sapato nesse pleito eleitoral que se aproxima, disputando uma das cadeiras do legislativo penedense.

Com qualidades muito maiores que as falhas de sua passagem pela secretaria, Ivo deixou o cargo de cabeça erguida e com o sentimento de dever cumprido, junto ao gestor municipal e principalmente a população para quem se dedicou pelos últimos anos. A pasta comandada por Ivo Costa em gestões passadas, sempre foi alvo de muita reclamação, principalmente nos programas de rádio, onde ouvintes levavam ao ar o seu desabafo diariamente sobre os mais diferentes problemas enfrentados pela população e sem resolução por parte da prefeitura.

Durante sua passagem pela Secretaria de Serviços Públicos, Ivo conseguiu despertar o sentimento de comprometimento e pertencimento em sua equipe, proporcionando um melhor rendimento no trabalho em equipe que ocasionou a melhoria dos serviços, gerando mais limpeza e consequente qualidade de vida para a população.

O fato é que Ivo Costa deixou a pasta administrativa com a alma leve mesmo sendo vítima das mais injustas críticas. Agora como pré-candidato, Ivo Costa está pronto pra assumir uma vaga na Câmara de Vereadores de Penedo, seguindo a passos firme, sendo um verdadeiro sodado da paz, pronto pra guerra ao lado do prefeito Ronaldo Lopes rumo à sua reeleição.