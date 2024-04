J.Cole retira “7-Minute Drill” das plataformas de streaming “a merda mais idiota que fiz na minha vida”

J.. Cole desceu do Carne grande 3 que começou com uma de suas músicas que mexeu com Drake e Kendrick Lamar ao retirar o “treinamento de 7 minutos” de todas as plataformas de streaming depois de afirmar anteriormente que foi a “merda mais idiota que eu fiz na minha vida”. e vida”

J. Cole remove “exercício de 7 minutos” de todas as plataformas digitais

“Might Delete Later” é o título do álbum que trazia “7-Minute Drill” e parece que se mantém fiel ao seu nome depois que ele literalmente apagou depois de postar a música que fala mal de Kendrick Lamar, feito que não agradou. bem com a consciência do artista.

Enquanto se apresentava no Festival Dreamville na Carolina do Norte, Cole se dirigiu ao elefante no estádio falando sobre a briga em torno da música.

“Estou tão orgulhoso de [‘Might Delete Later’]exceto por uma parte”, disse Cole à multidão.

“É uma parte dessa merda que me faz sentir, cara, essa é a merda mais idiota que eu fiz na porra da minha vida, certo? E eu sei que isso não é o que muitas pessoas querem ouvir.”

Cole foi vítima da pressão dos colegas e inventou a música que o levou por um caminho que agora lamentaele afirmou que a música estava tirando mais do que dando “Essa merda perturba a porra da minha paz”, confessou Cole.

“Então, o que eu quero dizer aqui esta noite é no meio de mim fazendo isso e naquela merda, tentando encontrar um pequeno ângulo e minimizar a porra do catálogo desse cara e sua grandeza.” Ele continuou.

“Eu rezo para que meu na realmente não se sinta mal e se ele sentiu, meu na, eu levantei meu queixo. Dê o seu melhor, eu vou levar essa merda no queixo garoto, faça o que você faz. Tudo bem .“Ele disse para uma onda de fãs aplaudindo.

Cole concluiu: “Os últimos dois dias foram terríveis. Isso me permitiu saber como tenho dormido bem nos últimos 10 anos.”