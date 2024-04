Jack Della Maddalena lidou com infecção por estafilococos antes do UFC 299: ‘Não treinamos de verdade’

A experiência de Jack Della Maddalena no UFC 299 foi repleta de doenças.

O contundente australiano falou sobre o braço quebrado que sofreu durante a luta de 9 de março contra Gilbert Burns e sobre uma recente aparição no Os Ceifadores podcast, ele revelou que também estava lidando com uma infecção por estafilococos pouco antes da noite da luta.

“Tive estafilococos pouco antes de partirmos”, disse Della Maddalena.

“Vamos ser honestos, você entrou mancando no avião com staph”, acrescentou o técnico do Della Maddalena, Ben Vickers. “Ele entrou mancando no avião tomando antibióticos na quarta-feira antes da semana da luta. Temos caras saindo de brigas com staph há duas semanas. Jack nunca desistiria, mas infelizmente perdemos uma semana de treinamento.

“Jack está sempre pronto, então isso não é o fim do mundo, mas os antibióticos são sempre desconhecidos, como isso vai afetar seu corpo e como você vai se recuperar. Mas você foi bem naquela semana.

Della Maddalena derrotou o melhor colocado Burns, marcando com uma joelhada no final do terceiro round e seguindo com várias cotoveladas no chão para garantir a paralisação. Foi uma finalização muito necessária para Della Maddalena, que entrou no Round 3 perdendo em dois scorecards dos juízes.

Segundo Della Maddalena, ele não acredita ter sido afetado pelo ataque de staph.

“Nós realmente não treinamos”, disse Della Maddalena. “Nós apenas relaxamos durante os primeiros quatro dias que estivemos lá. Acabamos de tomar os antibióticos e estávamos viajando. Aí no domingo parei de tomar o antibiótico e fizemos um pouco de treino e me senti bem. Você só tem que seguir em frente, porque no final do dia são apenas 15 minutos, é só entrar e ir embora. Sinto que posso fazer uma luta de 15 minutos no meu pior dia.”

Quanto ao braço quebrado, Della Maddalena disse que já foi operado e que sua recuperação está dentro do prazo: “Fiz uma cirurgia. … Saí, coloquei uma placa, fizeram uma recolocação de tendão no meu polegar.

O plano agora é que Della Maddalena esteja pronta para lutar em quatro meses, quando o UFC retornar à Austrália. O UFC 305 está marcado para acontecer em Perth e Della Maddalena já convocou a luta com o bicho-papão dos meio-médios, Shavkat Rakhmonov.

A convocação de Della Maddalena é de puro respeito, pois ele considera Rakhmonov um de seus lutadores favoritos no elenco. Sem mencionar o fato de que uma vitória sobre o invicto lutador cazaque provavelmente levará o vencedor à disputa pelo título.

“É uma luta que eu queria há algum tempo”, disse Della Maddalena. “Acho que do jeito que está acontecendo agora, obviamente Leon e Belal vão lutar, então é um bom momento, eu e [Rakhmonov] poderia lutar. … Gosto do estilo de Shavkat. Sempre quis lutar contra Shavkat. Acho que ele é o melhor e acho que é uma luta bastante desafiadora.”