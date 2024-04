Jackie Chan compartilha atualização sobre seu 70º aniversário após preocupação com sua saúde

A estrela do cinema de ação compartilhou a atualização de saúde enquanto comemorava seu 70º aniversário no domingo. Ao lado de uma série de retrocessos, o astro de ação refletiu sobre suas 6 décadas na indústria cinematográfica e confirmou que não tem planos de se aposentar.

Ele acrescentou… “Não faz muito tempo, muitos amigos viram algumas fotos minhas recentes na internet e todos ficaram preocupados com minha saúde. Quero aproveitar esta oportunidade para que todos saibam, não se preocupem! É apenas uma aparição de personagem para meu último filme. O personagem exige que eu tenha cabelos brancos, barba branca e pareça velho.

JC disse que se sentiu sortudo por poder envelhecer, já que muitos na profissão de dublê nem sempre têm esse luxo. E Jackie não estava brincando quando disse que estava ocupado e ocupado… já que ele tem 8 projetos em andamento, de acordo com seu IMDB.

Jackie – cujos muitos créditos incluem o reboot de “Karate Kid”, a franquia “Hora do Rush” e os filmes “Kung Fu Panda” – recebeu uma demonstração de amor de seus amigos e fãs famosos nas redes sociais.

Will Smith prestou homenagem a Jackie por seu marco importante, compartilhando imagens dos bastidores de seu filho Jaden ‘Karate Kid’, filme com o famoso ator de Hong Kong.

O vencedor do Oscar escreveu: “Agradeço muito a você por ajudar a criar Jaden. Nosso tempo com você em Pequim durante o Karate Kid deixou um impacto eterno em toda a nossa família. ao redor do sol.”