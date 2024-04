Jake Paul derruba Lil Pump com tiro no corpo

Jake Paulo deixou de ser saco de pancadas – o Problem Child acabou de usar um rapper do Soundcloud para aprimorar suas habilidades de boxe … rebatendo Bomba Lil com um tiro violento no corpo!!

A estrela e lutadora da internet deu as boas-vindas ao músico de “Gucci Gang” em seu podcast “BS with Jake Paul” esta semana… e na metade do episódio, Pump perguntou se Paul estava disposto a dar um soco no estômago dele com toda a força que pudesse. – apenas para que ele pudesse experimentar como é.