Jake Paul diz que ‘Donald Trump vai bater em Joe Biden sem tocá-lo’; o republicano concorda

CAinda faltam alguns meses para a tão aguardada luta entre o ex-campeão dos pesos pesados ​​e um dos o maior boxeador de todos os tempos, Mike Tyson, e influenciador que virou boxeador Jake Paul, que acontecerá no dia 20 de julho no AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys.

Jake Paul já está agitando, mas a luta ainda está longe. Sua recente aparição na Fox News em ‘Jesse Watters Primetime’ foi uma aula magistral sobre como mexer a panela. Ele mergulhou em sua próxima batalha com Iron Mike e até mergulhou na arena política.

Ele disse que o candidato republicano e ex-presidente Donald Trump iria ‘nocautear Biden sem nem mesmo dar um soco nele’ em uma hipotética luta de boxe e o convidou para ver sua luta contra Mike Tyson.

Trump concordou com a afirmação de Jake Paul, ao publicar a entrevista com Jesse Watters na sua plataforma de redes sociais, Truth Social, reconhecendo as palavras de aprovação do boxeador ao ex-Presidente dos Estados Unidos.

Paul dividido entre boxe e MMA

O irmão mais novo do influenciador e lutador Logan Paul está atualmente no Colorado, treinando com a equipe olímpica de boxe dos Estados Unidos. Isso mostra o quão seriamente ele está levando sua luta de exibição contra Tyson.

No entanto, Paul também montou uma jaula estilo PFL em sua sede de treinamento em Porto Rico. Além disso, a Criança Problema não perde a oportunidade de trocar insultos com o maior número possível de figuras do MMA.

Em uma de suas postagens recentes no X, antigo Twitter, Paul respondeu às declarações pouco lisonjeiras dos lutadores do UFC Jorge Masvidal e Nate Diaz. Ele garantiu que nenhum dos dois conseguiria derrotá-lo em uma luta de boxe, então os desafiou a enfrentá-lo no MMA, mas na jaula do PFL.