Jake Paul e Jutta Leerdam comemoram aniversário de 1 ano com notas de amor piegas

Os dois publicaram as postagens em suas páginas de mídia social minutos atrás… e, sim, elas são pegajosas.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Na legenda de Leerdam, a estrela holandesa da patinação de velocidade chamou Paul de “o homem com o melhor coração”. No de Paul, ele escreveu um poema fofo.

“Um ano com você foi tão divertido”, escreveu o boxeador de 27 anos, “Estou apaixonado desde o primeiro dia, mas as memórias e a história estão apenas começando”.

O casal se conectou pela primeira vez no final de 2022 e tornou isso oficial alguns meses depois – e eles foram quase inseparável desde.

Nenhuma palavra ainda se algum tipo de plano de noivado está no horizonte… mas com base em suas ações na sexta-feira – pode não ser a pior ideia começar a engraxar os sinos do casamento!