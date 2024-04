Jake Paul é o favorito do rapper Tio Murda contra Mike Tyson, e ele fez uma aposta chocante para provar isso

AEmbora seja apenas uma luta de exibição entre um campeão aposentado e um dos chamados influenciadores do boxe, a luta entre Mike Tyson e Jake Paulo é um dos mais comentados e divulgados nos últimos anos. Dessa vez foi o rapper Tio Murda virar para jogar seus dois centavos, ou melhor, seus US$ 5.000 na conversa.

Tyson e Paulo enfrentará neste dia 20 de julho no AT&T Stadium em Arlington, Texas, sob regras que ainda serão determinadas. O ex-campeão dos pesos pesados ​​ressaltou que se trata de uma luta de exibição, mas o criador do conteúdo insiste que quer que seja uma luta profissional.

Independentemente das regras, Tio Murda é muito claro sobre quem quer que seja o vencedor e não hesitou em apostar $5.000 no resultado. Na opinião do criador do hit “Dinheiro,” a juventude prevalecerá sobre a experiência nesta luta.

A aposta do tio Murda

Em um bate-papo com DJ Vlad, Leonard “Tio Murda” Grant e seu colega Tony Yayo se envolveu em uma discussão sobre a polêmica luta. “Já conseguimos dinheiro com isso” disse Isso éque não hesitou em mostrar suas cores: “Eu obtive Mike Tyson. Ele é de Brooklynentão se ele disser Jake Paulovocê já sabe que ele é Hollywood.”

Tio Murdapor sua vez, jogou a carta da idade. “Eu penso Mike um pouco velho demais para lutar neste momento”, disse o rapper, referindo-se à diferença de idade de 30 anos entre Tyson57 e Paulo27.

Mas Isso é não se convenceu e lembrou da força do ex-campeão. “O que estou dizendo é olhe, Jake Paulosim, ele teve uma chance, mas se Tyson bater nele com um deles velho, parece que tem 88. Porque, lembre-se, Tyson não estou tentando perder”, alertou.

Sem recuar, Tio Murda repetiu que a diferença de idade é muita e anunciou: “Eu coloquei meu dinheiro Jake Paulo. É tão real que quero perder o dinheiro.”

Probabilidades de Tyson-Paul

Para as casas de apostas, Jake Paulo é o claro favorito. As probabilidades iniciais para a luta eram -500/+325 a favor de “Criança Problemática” no entanto, à medida que a data se aproxima, as probabilidades estabilizaram e agora são -150/+115, ainda a favor de Paulo.

A luta será transmitida exclusivamente em Netflix.