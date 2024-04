Jake Paul está tão preocupado com sua luta contra Mike Tyson que está atrasando sua tão esperada estreia no PFL

Jake Paulo está cem por cento focado em sua preparação para a luta de 20 de julho contra Mike Tyson. A luta de exibição faz com que o criador do conteúdo trabalhe horas extras se preparando para ele no boxe, mesmo que isso signifique atrasar seus outros planos, como o seu Artes marciais mistas (MMA) estreia.

Paul’s atitude é compreensível. Embora a diferença de idade de quase 30 anos equilibre a balança, “Mike de Ferro” é um dos oponentes mais difíceis que o YouTuber que virou boxeador enfrentou em sua curta carreira.

Até agora, a única perda Paul’s O recorde de 9-1 foi contra Fúria de Tommy, o único boxeador profissional que ele enfrentou. Embora o resultado tenha sido uma decisão dividida e Fúria está longe de ser um boxeador de primeira linha, isso mostra a diferença que ainda existe entre o chamado boxe influenciador e o boxe profissional.

Por isso Paulo decidiu focar no boxe, mesmo ao custo de adiar sua tão esperada estreia no MMA. Vale lembrar que o influenciador assinou contrato para brigar com o Liga de Lutadores Profissionais (PFL) promoção em 2024.

A estreia de Paul terá que esperar

PFL gerente Donn Davis garantiu que Jake Paulo vai estrear em MMA mas também admitiu que os planos estão suspensos devido à sua luta com Tyson. “Então o seu desenvolvimento em MMA não está acontecendo tão rapidamente quanto pensávamos. Ele lutará pelo PFL? Cem por cento,” Davis declarado.

O empresário estava otimista Paul’s desenvolvimento na promoção. “A boa notícia é que, se as pessoas não pensassem Jake estava falando sério sobre o combate, ele provou ser sério”, ele explicou.

“Ele melhorou. Ele dobrou o boxe no momento, não há dúvida sobre isso”, Davis enfatizou, explicando, “Houve um tempo em que ele poderia ter feito 50/50, e agora parece que ele pode ter feito 90/10 no boxe e MMA.”

Paul dividido entre boxe e MMA

O irmão mais novo do influenciador e lutador Logan Paulo está atualmente no Colorado, treinando com o Olímpico dos EUA equipe de boxe. Isso mostra o quanto ele está levando a sério sua luta de exibição contra Tyson.

No entanto, Paulo também montou um PFLgaiola estilo em sua sede de treinamento em Porto Rico. Além disso, o Criança problemática não perde a oportunidade de se envolver em trocas de insultos com o maior número MMA números possíveis.

Em uma de suas postagens recentes no Xantigo Twitter, Paulo respondeu às declarações pouco lisonjeiras do UFC lutadores Jorge Masvidal e Nate Diaz. Ele garantiu que nenhum deles poderia derrotá-lo em uma luta de boxe, então os desafiou a enfrentá-lo em uma luta de boxe. MMA mas no PFL jaula.