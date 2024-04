Jake Paul faz promessa de ‘acabar’ com Mike Tyson

Tao longo da história, poucos ousaram desafiar a força formidável que é Mike Tyson. No entanto, numa reviravolta inesperada, a sensação das redes sociais Jake Paulo ganhou destaque como um dos Tysonpróximos adversários.

Preparado para se enfrentar no ringue em 20 de julho no AT&T Stadium em Arlington Texas Paulo declarou corajosamente sua intenção de derrotar o ex-campeão dos pesos pesados ​​de uma vez por todas.

Mike Tyson volta a treinar para luta com Jake Paul dando socos furiosos

Durante uma entrevista com DAZN Boxing na luta MVP Prospects VI em Orlando Flórida Paulo compartilhou suas reflexões sobre o significado do confronto iminente com Tyson. Expressando gratidão pela oportunidade de participar daquela que considera uma das lutas mais monumentais da história, Paulo reconheceu a honra de enfrentar uma lenda como Tyson.

“Isso é muito surreal. Essa é uma das maiores lutas da história, e estou muito honrado por fazer parte dela. E com um parceiro de dança como Mike Tysoneu nunca poderia ter sonhado com isso”, Paulo comentou com DAZN.

Paul não fará rodeios contra o lendário Iron Mike

Apesar de sua reverência por Tysono legado, Paulo deixou claro que está preparado para conquistar a vitória na próxima luta. Endereçamento Tyson carinhosamente como “Mikey, tio Mike”, Paulo transmitiu seu respeito ao mesmo tempo em que afirmou sua determinação em emergir triunfante.

“Sinto-me humilde. Devo tudo aos meus fãs e apoiadores. E chegamos aqui através de muito trabalho, assumindo riscos e nocauteando pessoas.” Paulo declarado.

“Mikey, tio Mike, eu te amo, você está incrível, mas só pode haver um vencedor, e eu sinto muito, mas preciso acabar com você, irmão.”

Enquanto Paulo teve sucesso no mundo do boxe, incluindo vitórias notáveis ​​e alguns contratempos, sua decisão de desafiar Tyson levantou sobrancelhas entre os críticos.

Foram manifestadas preocupações relativamente Tysonfísico imponente, com o ex-campeão pesando 220,4 quilos em sua última luta contra Roy Jones Jr. No entanto, Paulo parece não se intimidar com a diferença de tamanho, ostentando maior peso e confiança em suas habilidades.

Shane Mosleyque treinou Paulo para uma luta anterior, revelou que Paulo agora inclina a balança para 230 libras, sinalizando um aumento significativo em tamanho e força. Apesar do ceticismo em torno de sua decisão de enfrentar Tyson, Paulo permanece firme em sua crença de que possui as habilidades e a determinação necessárias para sair vitorioso no que promete ser um confronto épico.