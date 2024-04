Jake Paul fica mole com a namorada Jutta Leerdam e se esquece da briga com Mike Tyson

Jake Paulo e Jutta Leerdam não evitam expressar seu amor um pelo outro, e seu aniversário de um ano não foi exceção.

A dupla dinâmica recorreu às suas plataformas de mídia social para compartilhar mensagens sinceras, deixando os fãs desmaiados com sua conexão inegável.

Leerdam postou um vídeo charmoso da dupla dançando intimamente, enquanto Paulo optou por uma colagem de fotos românticas capturando sua jornada juntos.

“Um ano com você foi tão divertido” Paulo escreveu.

“Estou apaixonado desde o primeiro dia, mas as memórias e a história apenas começaram.

“Meu holandês maluco, como pude ter tanta sorte, minha doce abelha, meu doce querido, você faz meus dias chuvosos parecerem ensolarados… então, aqui estão muitos mais, meu querido, meu amor.”

Em sua legenda cativante, Leerdam carinhosamente referido Paulo como “o homem com o melhor coração”, enquanto Paulo mostrou seu lado poético com um verso escrito com doçura.

Os rumores de noivado

A história de amor deles começou no final de 2022 e, desde que foi oficializada, alguns meses depois, eles têm sido praticamente inseparáveis, captando a atenção e a admiração de fãs em todo o mundo.

Enquanto sussurros de noivado permanecem mera especulaçãosuas demonstrações públicas de afeto em seu dia especial, sem dúvida, alimentam rumores de sinos de casamento em um futuro próximo.

Leerdam rapidamente deixou sua marca na patinação de velocidade depois de se tornar profissional em 2018. Ela alcançou um sucesso notável desde o início, ganhando o ouro duas vezes no Campeonato Mundial Júnior em 2017.

Desde então, sua carreira disparou, com vitórias impressionantes, incluindo quatro medalhas de ouro no Campeonato Europeu, duas no Campeonato Mundial de Sprint e quatro no Campeonato Mundial de Distância Individual.

Ela também garantiu a medalha de prata na competição de 1000m nas Olimpíadas de 2022, elevando sua contagem total de medalhas para 18.