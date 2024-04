Jake Paul impressiona Shane Mosley depois de ganhar peso e chegar a 230 libras para lutar contra Mike Tyson

TA luta Mike Tyson x Jake Paul que acontecerá no dia 20 de julho está fazendo os dois lutadores treinarem à sua maneira para se prepararem para a luta, no caso de Paul significou aumentar o poder de soco e aumentar o volume para chegar a 230 libras, feito que tem Shane Mosley impressionado.

Jake Paul está agora com 230 libras para o Tyson Fight

Mike Tyson entra na zona de guerra de Call Of Duty em sessão de treinamento intensa e aterrorizante

Mosley usou X como uma forma de promover seu podcast de boxe e reservou um tempo para elogiar a transformação de Jake Paul: “Você acredita? Jake Paul chegou a pesar 230 libras! Isso mesmo, Shane Mosley acabou de contar tudo. Mosley tuitou seu choque ao ver Paul, notando sua velocidade surpreendente, apesar do ganho de peso. Ele pode trazer essa velocidade para o ringue?”

Ele também aproveitou para encerrar a luta “ONo dia 20 de julho, Paul enfrentará o lendário Mike Tyson no AT&T Stadium, no Texas, e será um espetáculo. Transmitido pela Netflix, esta não é apenas uma luta qualquer – é um grande evento de crossover. Como o novo poder de Paul irá se comportar contra a experiência de Tyson?”

Assim que Mosley twittou, gerou uma discussão entre os dois lutadores com um usuário argumentando que “Na cara, hora, lugar para tudo, Mike Mike … mas ei, divirta-se por todos os meios, apenas certifique-se de que os fatos sejam declarados e nunca desacreditaremos OG. As origens humildes de Mike e sua jornada.”

Enquanto outro acrescentou: “Ele vai arrasar nessa luta e parece que você mesmo conseguiria fazer 12 rounds, campeão!”.

Enquanto isso, no campo de treinamento de Mike Tyson, Brad Rowe, que treinou Tyson para sua última luta de exibição, disse que “Mike é um unicórnio, é rígido e descoordenado em muitos aspectos do treinamento. Então, quando ele entra no ringue, ele se transforma em bailarina. É inexplicável.”