Jake Paul poderia copiar a tatuagem no rosto de Mike Tyson: estou pensando em fazer isso em homenagem

Jake Paulo está pensando em fazer uma tatuagem no rosto como Mike Tysonestá em um futuro próximo, apesar da dupla estar programada para lutar no Texas neste verão.

Houve uma imagem adulterada recentemente que se tornou viral mostrando Paulo com uma tatuagem acima da orelha direita que era semelhante a TysonA famosa tatuagem no lado esquerdo do rosto. A foto era falsa e feita para ajudar a divulgar a luta, mas Paul pode querer uma verdadeira agora.

A dupla se enfrentará no dia 20 de julho no Estádio AT&T em Arlington, Texascom muitas pessoas criticando Paul por brigar com alguém quase 30 anos mais velho que ele e que está aposentado há muito tempo.

Tyson aceitou a luta, porém, e tem mostrado regularmente seu físico e intensidade de treinamento nas redes sociais para ajudar a aumentar o interesse pela luta.

Em um episódio recente do podcast BS com Jake Paul, o boxeador foi acompanhado pelo rapper Lil Pump, mate Jaspere a namorada de Paul Jutta Leerdam.

A namorada de Jake Paul não concorda

A conversa naturalmente foi para a luta e Paul começou a discutir a possibilidade de fazer uma tatuagem no rosto na semana que antecedeu a luta.

Sua namorada, campeã mundial holandesa de patinação de velocidade, não ficou impressionada, dizendo: “Bem, não acho que seja uma boa ideia”.

Lil Pump perguntou se ele planejava fazer exatamente as mesmas tatuagens que Tyson, ao que Paul respondeu: “Eu não vou fazer a do Tyson, mas Tyson, tipo, fez sua tatuagem lendária.

“Então eu pensei, foda-se, por que não fazer isso porque Tyson fez isso? É uma história por trás do rosto de Tyson, era como se fosse uma quarta-feira da semana de luta dele, e ele simplesmente entendeu, e ele apareceu para a imprensa no dia seguinte com a tatuagem no rosto e não contou a ninguém. Então, estou pensando em fazer isso em homenagem.