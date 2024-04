James Corden diz que os britânicos acham que ele foi demitido de um emprego noturno

James Corden saiu de seu show de apresentador no “Late Late Show” em seus próprios termos… mas as pessoas em sua terra natal, o Reino Unido, simplesmente não conseguem acreditar que ele não foi demitido, pelo menos segundo ele.

O britânico explicou em “Jimmy Kimmel Live!” Na terça-feira, apesar de ele garantir às pessoas que ele e sua esposa Julia voltaram para o outro lado do lago para que seus três filhos pudessem ficar mais perto dos avós, as pessoas estão convencidas de que ele está mentindo… e acham que a CBS o demitiu.

James diz que já teve seu quinhão de conversas em pubs sobre sua saída do talk show… e não importa quantas vezes ele tente esclarecer as coisas, ele diz: “As pessoas honestamente vão dizer: ‘Você não precisa dar Eu sou aquele idiota. Está tudo bem, cara. Se você foi demitido, você foi demitido!'”

No entanto, JC diz que é um mundo totalmente novo depois de encerrar o trabalho de apresentador de longo prazo… porque ele não percebeu o quão “institucionalizado” ele se tornou enquanto trabalhava na TV. Ele diz que terminar todos os dias com uma ovação de pé se tornou uma rotina para ele.

James está abraçando seu novo capítulo no Reino Unido… lançando um novo programa de rádio SiriusXM “This Life of Mine with James Corden” que o mantém ocupado.