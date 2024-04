Jamie Foxx está de volta à ação e mais forte do que antes após episódio de susto de saúde

EUjá faz um ano desde Jamie Foxx assustou toda a sua base de fãs depois de sua filha Corinne Foxx revelou que sofreu uma complicação médica e estava se recuperando. Desde que isso aconteceu, surgiram várias teorias da conspiração em torno do ator enquanto ele se recuperava do que aconteceu com ele. Até hoje ainda não conseguimos descobrir o que exatamente aconteceu com Jamie, mas já podemos perceber que ele está se recuperando bem e o ator já está de volta ao trabalho. Na verdade, o pessoal da Pessoas têm conversado com fontes próximas a Jamie Foxx para perguntar sobre os próximos projetos do ator. Pelo que dizem, Foxx está quase totalmente recuperado e com boa aparência.

Jamie Foxx: Eu não queria que você me visse com tubos saindo de mim

Entre os muitos projetos que tem em andamento, está o Raposa game show chamado Beat Shazam. No momento, Foxx já está filmando episódios desse programa sem apresentar nenhum sinal do problema de saúde que sofreu. A fonte que conversou com o pessoal da People disse: “Jamie está incrivelmente bem. Ele está muito ocupado e voltou a fazer o que ama. Jamie não perdeu o ritmo no Beat Shazam. Ele estava literalmente de volta ao seu antigo eu mesmo. Realmente nisso! Ele está superocupado, feliz e forte. Ele está entusiasmado com o trabalho agora, vivendo limpo e desfrutando de sua boa saúde. Jamie é um cara social, ele gosta de estar perto de seus amigos, ele tem que estar ocupado fazendo todos os tipos de coisas diferentes. Ele é um empresário genuíno, com novos projetos borbulhando o tempo todo.

Será que algum dia saberemos o que aconteceu com Jamie Foxx?

As pessoas estão ansiosas para saber o que exatamente aconteceu com o ator, pois há muito sigilo em torno de sua complicação médica. No final de fevereiro, o próprio ator revelou que contará tudo em um novo especial de comédia que está preparando neste momento. Para quem não sabe, Jamie Foxx era um comediante stand-up antes de mais nada. Ele confirmou por meio de seus perfis nas redes sociais que está preparando um novo especial e vai falar sobre o que aconteceu com ele. Mas por enquanto teremos que esperar para ver quando será revelada a data deste novo especial. Presumivelmente, ele produzirá isso junto com a Netflix, pois tem um contrato válido com a plataforma de streaming.