Jason Bateman criticado pela PETA por anunciar empresa de laticínios em podcast

Jason Bateman está enfrentando a ira da PETA depois de ler um anúncio de uma empresa de laticínios em seu podcast – e eles não estão muito satisfeitos com ele … descobriu o TMZ.

Especificamente, a PETA discorda de Jason alegando que a Organic Valley – uma empresa que produz laticínios como o leite – vende itens que são eticamente provenientes de pequenas fazendas familiares… já que afirmam que as vacas usadas para a produção de laticínios são prejudicadas na coleta processo.

A organização sem fins lucrativos classifica esse processo como um “ciclo vicioso”, que acaba colocando as vacas em questão por meio de traumas. A PETA acusa a indústria de laticínios de frequentes maus-tratos às vacas – o que, segundo eles, causa problemas respiratórios, infecções no úbere, etc.