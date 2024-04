Jason Kelce admite momento embaraçoso com a esposa antes da aparição na WrestleMania: ‘Não tenho vergonha’

Colá Jason Kelce aparição surpresa em WrestleMania XL foi um sucesso entre os fãs, seu momento de flexão no ringue não escapou das provocações de sua esposa, Kylieque não resistiu a zombar de sua obsessão por seus bíceps.

Jason Kelceconhecido por sua personalidade enérgica e carismática, fez uma aparição memorável no WrestleMania XLjuntando-se Rey Mystério e Andrade em sua partida contra Dominic Mysterio e Santos Escobar.

Kelce’s a entrada no ringue incluiu um momento de flexão sem camisa, que ele mais tarde admitiu ter sido alimentado por seu desejo de estar no seu melhor. Seu irmão, Travis Kelcerevelou as brincadeiras dos bastidores em seu podcast, Novas alturas.

A obsessão de Jason versus a zombaria de Kylie

“Meus bíceps estão bem. Olhe essa foto,” disse o mais velho Kelce quando eles estavam revisando algumas fotos do evento de sábado 6 na Filadélfia, onde Jasão e ex-companheiro de equipe Lane Johnson ajudou Rei mistério e Andrade vencer a luta.

“Quanto vocês levantaram antes de irem para lá?” perguntado Travis enquanto via as fotos. “Estávamos usando muitas bandas e Kylie ficava zombando de mim porque eu estava realmente obcecado com a aparência dos meus bíceps”, disse ela. Jasão admitiu.

Jasão imediatamente adicionado, “Essa é apenas a resposta honesta, não vou esconder. Não tenho vergonha.” Kelce’s revelação humorística sobre Kylie a provocação lança luz sobre seu relacionamento lúdico.

Jason e Kylie foram feitos um para o outro

O aposentado Filadélfia Eagles estrela foi aberta sobre sua admiração e amor por Kylie, a quem ele credita por trazer à tona o que há de melhor nele. Em seu discurso de aposentadoria, ele expressou com emoção sua gratidão pela presença dela em sua vida e pelo impacto que ela teve sobre ele e sua família.

Apesar da provocação alegre, Jason e Kylie Kelce compartilham um vínculo profundo e construíram juntos uma família forte, acolhendo três filhas. Sua dinâmica lúdica adiciona uma camada encantadora ao Jasão personalidade pública, mostrando um lado da ex-estrela da NFL que os fãs nem sempre veem.

Kelce’sLutamania momento, combinado com as zombarias brincalhonas de Kylie, destaca o relacionamento amoroso e de apoio do casal, tornando-os identificáveis ​​​​e cativantes para os fãs.