Jason Kelce agora é chamado de ‘cunhado de Taylor Swift’

Óno fim de semana, àsWrestlemaniaWWEa lenda aposentada da NFL Jason Kelce chamou a atenção não apenas por sua aparição surpresa, mas por se tornar carinhosamente conhecido como O “cunhado” de Taylor Swift entre a base de fãs da estrela pop.

Kelce, ao lado de seu amigo e ex-companheiro de equipe Lane Johnsontravou uma partida por completo Filadélfia Eagles disfarce. Esses caras usaram capacetes cobrindo o rosto, tentando se misturar, mas sejamos realistas: essas figuras imponentes são difíceis de perder. A grande revelação aconteceu com estrondo, quando eles abandonaram suas máscaras e tanques pretos, levando a emissora Pat McAfee para dar as boas-vindas ao “Filadélfia Eagles” para Lutamania. Mas foi a conexão com Swift que roubou a cena. Um locutor entusiasmado disse: “Esse não é o cunhado do seu nome?“antes que a McAfee não resistisse em gritar um trecho de “22.”

Jason Kelce faz uma aparição surpresa na WrestleMania 40

Essa reviravolta divertida vem como Travis Kelceirmão mais novo de Jason, e Taylor Swift têm sido o assunto da cidade desde que começaram a namorar no verão passado. A combinação de glória esportiva e estrelato pop tem sido um tema interessante, misturando dois mundos da maneira mais deslumbrante.

A família Kelce abraça os holofotes de Swift

Kylie Kelce, esposa de Jason, tem sido bastante aberta sobre toda a situação. Conversando em “Hoje‘, ela falou sobre como a família está aproveitando a onda de repentino e intenso interesse público, tudo graças à história de amor de Travis e Taylor. Tem sido um turbilhão com os Kelces se aproximando do vencedor do Grammy durante a temporada superalimentada de Travis na NFL, que terminou em um nota alta com seu terceiro Super Bowl vitória e a saída emocional de Jason do futebol.

Kylie, mãe de três filhos adoráveis ​​​​com Jason, compartilhou como a família está torcendo por “Tio Trav.” Observando o Swift-Kelce romance florescer tem sido um presente especial para eles, oferecendo uma espiada em um mundo onde celebridades, esportes e vidas pessoais colidem.

Taylor e Travis foram vistos recentemente se aconchegando nas Bahamas, tomando banho de sol durante o Fora de temporada da NFL e a pausa de Taylor em seu blockbuster Turnê Eras. É claro que esse relacionamento é mais do que apenas manchete – é uma conexão sincera que reuniu duas bases de fãs muito diferentes em um coro de apoio e, é claro, um pouco de brincadeiras divertidas.