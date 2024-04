Jason Kelce defende Travis Kelce e explica o verdadeiro motivo pelo qual seu irmão bebeu cerveja em um baile falso

Jason Kelce recentemente abordou o vídeo viral apresentando Travis Kelce em uma simulação de cerimônia de formatura, onde foi visto bebendo uma cerveja. Alguns fãs ficaram descontentes com o O tight end do Kansas City Chiefs escolha do local para consumir álcool.

A estrela aposentada do Philadelphia Eagles recorreu às redes sociais para esclarecer o contexto do vídeo. Ele explicou que o evento não foi uma formatura real, mas sim um momento alegre durante o podcast New Heights Live. O objetivo era arrecadar fundos para a iniciativa NIL (Nome, Imagem, Semelhança) da universidade.

Taylor Swift assombra Travis Kelce com a música ‘Shake It Off’ em sua formatura

“Eu sei que parece uma formatura pelo vídeo, mas na verdade isso foi no final de um podcast do New Heights Live que colocamos para arrecadar dinheiro para o NIL da universidade. nunca pegamos nossos diplomas”, Jason Kelce disse ao podcast New Heights Live.

Esse esclarecimento ajudou a aliviar as preocupações daqueles que se sentiram ofendidos pela postagem nas redes sociais.

Jason Kelce sempre defendeu seu irmão mais novo

Esta não é a primeira vez Jason Kelce apoiou seu irmão mais novo, Travis Kelce. Anteriormente, Travis enfrentou desafios durante seus anos de faculdade na Universidade de Cincinnati.

Em 2012, ele foi suspenso por um ano após teste positivo para maconha durante o Sugar Bowl. Travis expressou gratidão pelo apoio de seu irmão durante este período difícil:

“Quando fui afastado da equipe, minha bolsa foi tirada, então fiquei com meu irmão, estava no quarto dele e na casa dele, como se dois irmãos crescessem morando no mesmo quarto”, continuou ele.

“Então, em termos de aluguel eu não estava pagando aluguel, em termos de alimentação ele estava me ajudando com a alimentação, então eu literalmente vivi dele por um bom tempo lá e ele foi minha tábua de salvação.”

Travis também reconheceu os esforços de Jason para ajudá-lo a voltar ao time: “Eu estava tentando fazer as coisas certas, e ele foi ao escritório dos treinadores e conversou com vários treinadores e várias pessoas da equipe de Cincinnati para tentar me dar outra chance de estar no equipe,” Travis admitiu.

“Estou eternamente em dívida com esse cara por colocar seu nome, nosso nome, colocar sua honra em risco para me dar outra chance. Quando digo que devo tudo a ele, eu realmente devo.”