Jason Kelce e Lane Johnson salvam Rey Mysterio na Wrestlemania XL usando uma máscara dos Eagles

J.ason Kelce e Lane Johnson chocaram o mundo da WWE na Wrestlemania XL quando fizeram uma aparição mascarada no evento de sábado, realizado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, cidade natal dos Eagles.

Jason Kelce é um grande fã dos grandes eventos da WWE, incluindo a Wrestlemania XL

Jason Kelce faz aparição surpresa na WrestleMania 40Twitter

No jogo de sábado, quando Rey Mystério e Andrade lutou contra Santos Escobar e Dominik Mysterioambos os campeões dos Eagles ajudaram Rey Mysterio saltando das arquibancadas para a briga ao lado do ringue.

Após o lance característico de Rey Mysterio, o famoso ‘619’ parecia que tudo estava acabado para Escobar, porém, o árbitro demorou mais para fazer o 1-2-3 valer.

Exatamente naquele momento, Dominic J.arbitraram e foram pegar uma cadeira para causar danos significativos, foi quando Jason Kelce e Lane Johnson pularam ao lado do ringue usando um Rey Mysterio e deram um exemplo do que acontece quando eles mexem com Rey Mystério.

Os fãs dos Eagles torceram por Jason Kelce e Lane Johson

Jason Kelce agarrou Dominik e o acertou no canto do ringue. Com o rugido da multidão, ele rapidamente o pegou e o jogou de volta no ringue. Eventualmente, Mysterio e Andrade venceram a partida e Kelce e Johson subiram na terceira corda e tiraram a máscara para surpresa dos fãs que ficaram felizmente surpresos.

Kelce, anunciou recentemente sua aposentadoria do Eagles, no entanto, continuou sendo um grande fã da cidade, como uma das maiores figuras do Filadélfia, ele construiu uma carreira lendária na NFL que durou 13 temporadas com o Águias onde ele jogou 193 jogos.

Os talentos de Jason foram facilmente demonstrados em campo e ao longo de sua carreira, ele se tornou um dos melhores jogadores em sua posiçãocomo centro titular dos Eagles, tinha seis participações All-Pro no time principale levou a franquia ao primeiro Vince Lombardi em sua história.