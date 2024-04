Jason Kelce faz aparição surpresa na WrestleMania 40

Jason Kelce A máscara de luchador do Chiefs após a vitória dos Chiefs no Super Bowl não foi algo único – a estrela da NFL recentemente aposentada vestiu o visual mais uma vez… fazendo uma aparição surpresa na WrestleMania!!

O futuro centro do Hall da Fama do Philadelphia Eagles e seu ex-companheiro de equipe Lane Johnsoninvadiu a festa em meio à lenda Rey Mystério dar AndradeA partida de tag team contra Dominic Mysterio dar Santos Escobar no sábado… ajudando a ex-dupla a conquistar a vitória.