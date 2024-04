Jason Kelce não sabia que era odiado pela NFL: ele pensou que eu iria estragar o jogo

Jason Kelce aposentou-se após 13 temporadas como um dos NFLé “mocinhos”. O Filadélfia Eagles centro se afastou do futebol profissional por seis vezes Tudo profissional e um Super Bowl campeão, ganhando aplausos por anos de consistência no coração do Filadélfialinha ofensiva. Mas acontece que nem todos na NFL eram grandes fãs de Kelce – e isso inclui outra estrela recentemente aposentada.

Em uma aparição recente em um podcast, Arão Donald detalhou o quão difícil era sua vida sempre que seu Rams de Los Angeles enfrentou Kelce Águias – e o quão pouco ele gostou de enfrentar o grande número 62 em verde meia-noite.

Donald: Eu odiava Kelce e Philly

Donald estava entre os atacantes defensivos mais dominantes de sua geração e, como Kelce, será consagrado no Hall da Fama do Futebol Profissional algum dia. Mas as três vezes Jogador Defensivo do Ano contado Chris Longo no “Luz verde“podcast que poucos atacantes adversários lhe deram os problemas que Kelce lhe deu.

“Eu odiei jogar contra Philly”, disse Donald. “Kelce, sua bunda rápida sempre corria cheia – ele agarrava a bola e corria agora mesmo.”

Donald, que fez oito times All-Pro, registrou sacks contra todos, exceto dois times em sua carreira de 10 anos – o Jatos de Nova York (com quem jogou duas vezes) e os Eagles, que o limitaram a um tackle por derrota e seis rebatidas de quarterback em cinco encontros. Kelce foi vital nesse esforço para manter Donald quieto, já que o Pitsburgo nativo revelado.

“Eu fico tipo, ‘mano, você tem alguns guardas bons. Deixe-os trabalhar. Você não (precisa) ajudá-los sempre.’ Ele fica tipo, ‘não vamos deixar você estragar o jogo‘”, lembrou Donald.

Dos cinco encontros entre Donald’s Carneiros e Kelce’s Eagles, Philly levou quatro deles – talvez contribuindo para um pouco de amargura no O parte da estrela. No entanto, ele deixou claro o quanto respeitava Kelce por fazer o que poucos atacantes conseguiam: atrasá-lo. No final do dia, os dois homens ganharam um Super Bowl e desfrutaram de carreiras no Hall da Fama, dando aos dois muito o que comemorar, apesar de estarem em lados opostos da bola.