Jason Kelce pede desculpas por um comentário sobre Louis Reese-Zammit e Rob McElhenney lhe faz uma oferta

Wrexham AFC sócio Rob McElhenney tomou medidas para preencher lacunas culturais, estendendo um convite a uma estrela aposentada da NFL Jason Kelce para aprender mais sobre a cultura galesa. Este gesto vem depois Kelce fez alguns comentários mal informados sobre o povo do País de Gales, provocando reação pública e exigindo um pedido de desculpas do antigo Filadélfia Eagles jogador.

A curiosidade em torno da cultura galesa surgiu quando a ex-estrela da união internacional de rugby do País de Gales Louis Rees-Zammit transitou para o Chefes de Kansas Citydespertando o interesse dos irmãos famosos do futebol americano, Jason e Travis Kelce. No entanto, durante uma discussão sobre o tema, Jason KelceOs comentários de Paul sobre o povo do País de Gales geraram polêmica e o levaram a retratar suas declarações.

“Quando penso em galês, acho que os britânicos chamam isso de ‘elegante’. Penso nessas pessoas brancas ricas, de classe alta, simplesmente lindas”, Jasão disse ao podcast New Heights.

“Ele é o estereótipo atual do que eu pensaria de um galês, ele continuou sobre o ex-craque do rugby. Não sei se esse é um estereótipo preciso, mas certamente é nisso que penso e ele está ajudando a continuar essa tendência em minha mente.”

“Estou animado para ver o que esse cara [Reese-Zammit ] faz. Eu sei que vai ser uma curva de aprendizado, mas espero que esse cara conquiste o mundo como uma tempestade. Será elétrico. Com um sorriso desses, esse cara… se ele der certo, será o jogador mais comercializável de todos os tempos.”

O pedido de desculpas de Kelce

Jasão foi criticado por seus comentários sobre o povo galês e não hesitou em pedir desculpas.

“Sim, eu entendi, estava muito incorreto sobre isso”, observou ele.

“Com base em avaliações mais aprofundadas desde essas declarações incorretas, não sei por que tinha esses preconceitos em mente, mas descobri que os galeses parecem exatamente como meu tipo de povo. Feliz por estar incrivelmente errado.”

Ao aprender sobre Kelceo pedido de desculpas e seu interesse pela cultura galesa, McElhenney estendeu um convite para educar pessoalmente Kelce sobre o País de Gales.

“Sim, incrivelmente errado,” McElhenney observado.

“Eu deveria te mostrar o lugar algum dia. Talvez eu conheça algumas pessoas. Veja você mesmo.”