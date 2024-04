Jason Kelce recebe duas indicações ao Emmy pelo documentário ‘Kelce’ do Prime Video

Os torcedores do Philadelphia Eagles têm mais um motivo para torcer, já que o ex-central Jason Kelce acrescenta outro elogio ao seu nome.

Travis Kelce cora quando o convidado do podcast New Heights tenta roubá-lo de Taylor Swift

Documentário ‘Kelce’ tem concorrência acirrada

Kelceconhecido por sua habilidade no campo de futebol e sua personalidade carismática fora dele, recebeu não um, mas duas indicações ao Emmy por seu documentário “Kelce,” streaming ativado Vídeo principal.

Estreando no primeiro lugar no NÓS e mantendo sua posição no Top 5 desde sua estreia em 12 de setembro, “Kelce” conquistou os corações e mentes dos telespectadores em todo o país.

O documentário oferece uma visão íntima da vida de Kelce, dentro e fora do campo, durante o Temporada 2022.

Indicado para excelente documentário longo e excelente edição no próximo 45º Prêmio Emmy de Esportes, “Kelce” consolidou seu lugar como uma produção imperdível.

O documentário investiga a jornada de Kelce ao estrelato na NFL, oferecendo aos espectadores um vislumbre das histórias pessoais e das dificuldades enfrentadas por Kelce e sua familia.

Os outros projetos que foram indicados para a categoria de documentário de longa duração incluem “The Deepest Breath” da Netflix, “Full Circle” do Vimeo on Demand, “The Saint of Second Chances” da Netflix e “Stand” da Showtime.

Na categoria edição, “Kelce” está competindo com “Freeride Skiing” do YouTube, “Hard Knocks: Training Camp with The New York Jets” da HBO, “Under Pressure: The US Women’s World Cup Team” da Netflix e “Unredeemable” do Golf Channel.

Jason Kelce continua atraindo atenção após a NFL

Em um episódio recente do premiado podcast “Novas Alturas com Jason e Travis Kelce,” os irmãos compartilharam seu entusiasmo com o sucesso do documentário.

Jason Kelce comentou com humor, “A propósito, o documentário número um de todos os tempos. Você viu isso? Quão louco é isso?” Travis Kelce adicionado, “Todo mundo está muito interessado na dinâmica familiar.”

“Kelce” explora momentos significativos em Kelce’s vida, incluindo sua luta com a aposentadoria e preocupações como pai de três filhas pequenas.

Numa cena comovente, Kelce expressou seus temores sobre os impactos de longo prazo de jogar futebol, destacando a profundidade emocional do documentário.

Enquanto o Prêmios Emmy de Esportes cerimônia se aproxima em 21 de maio no Frederick P. Rose Hall do Lincoln Center em Cidade de Nova YorkKelce está prestes a adicionar outro troféu à sua coleção.

Esse reconhecimento vem logo após seu podcast ser nomeado Podcast do ano da iHeartRadiomostrando Kelce’s talentos multifacetados além do campo de futebol.

Kelce’s Os esforços pós-NFL o mantiveram no centro das atenções, desde brindes bobblehead até aparições surpresa em Wrestlemania.

Com seu documentário recebendo aclamação da crítica e aclamação generalizada, Kelce continua a solidificar seu legado dentro e fora do campo de futebol.