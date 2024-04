Jason Kelce se junta aos holofotes do Monday Night Football e estreará no programa pré-jogo da ESPN

ESPN “Contagem regressiva de segunda à noite” está pronto para receber um impulso eletrizante enquanto o ex-central do Philadelphia Eagles, Jason Kelce, se prepara para se juntar ao show pré-jogo de ESPN’é icônico “Futebol de segunda à noite.”

Jason Kelce surpreso com o presente de Drew Barrymore após aparição na WrestleManiaInstagram

ESPN ganhou o sorteio de Jason Kelce

Uma fonte familiarizada com as negociações confirmou ao HOJE.com que Kelcerecentemente aposentado da NFL, está assumindo esta nova função.

ESPN optou por permanecer calado sobre o desenvolvimento, mas O Atlético foi rápido em relatar esta adição emocionante ao elenco.

Kelce’s decisão de se aposentar do NFL marca o fim de uma carreira notável de 13 temporadas, durante a qual ele conquistou sete aparições no Pro Bowl, seis prêmios All-Pro e desempenhou um papel fundamental no triunfo dos Eagles no Super Bowl em 2018.

Conhecido por sua personalidade vibrante e travessuras cativantes, Kelce conquistou os fãs de futebol em todo o país.

Seu anúncio de aposentadoria em Marchar foi um momento emocionante, ressaltando o impacto que ele teve no jogo.

Jason continuará com o podcast “New Heights” junto com Travis



No entanto, Kelce’s jornada não termina com a aposentadoria do futebol profissional.

Com uma tendência para entreter e conectar-se com o público, Kelce conhece bem o mundo da transmissão.

Ao lado de seu irmão, a estrela do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, ele hospeda o bem-sucedido “Novas alturas” podcast, mostrando sua versatilidade além do campo de futebol.

Kelce’s girar para ESPN“Contagem regressiva de segunda à noite” não é surpreendente dada sua esposa Kylie Kelce dicas anteriores sobre sua potencial mudança de carreira.

Ela falou em NBC’s “HOJE” mostrar, enfatizando Kelce’s capacidade de se destacar em vários empreendimentos.

As recentes aparições de Kelce em eventos de alto nível como o Chefes jogo de playoff e “Wrestlemania 40” exibiu sua personalidade grandiosa, preparando o terreno para sua transição para a televisão.

A notícia de Kelce’s espera-se que o novo papel coincida com ESPN apresentação inicial aos anunciantes em 14 de maioadicionando mais expectativa ao próximo NFL temporada.

Como Kelce embarca neste novo capítulo, ele continuará seus empreendimentos de podcasting e seu documentário com Vídeo principalgarantindo que sua presença dinâmica ressoe muito além do campo de futebol.