Jason Kelce supostamente contatado pela WWE para vaga na WrestleMania 40

Rcansado Filadélfia Eagles Centro Jason Kelceuma lenda da franquia, teria sido abordado por WWE para uma possível aparição em Wrestlemania 40, o maior evento do ano para a organização de luta livre. De acordo com um relatório de Sean Ross Sapp da Fightful a WWE entrou em contato com Kelce sobre a possibilidade de fazer uma aparição no evento de duas noites que acontecerá na casa dos Eagles Campo financeiro de Lincolneste fim de semana.

Não é incomum que a WWE traga atletas conhecidos para grandes eventos como a WrestleMania. No passado, eles apresentaram atletas como Rob Gronkowski e Lawrence Taylor. Gronkowski se envolveu em um confronto com Jinder Mahal no Wrestlemania 33enquanto Taylor enfrentou Bam Bam Bigelow no evento principal de WrestleMania 11.

Jason Kelce recebe uma surpresa emocionante após discurso emocionante de aposentadoria da NFLTwitter

Kelce, que recentemente se aposentou após uma carreira de 13 anos nos Eagles, levou o Philadelphia a um Super Bowl 52 campeonato na temporada de 2017. Ele é sete vezes Pro Bowler e seis vezes First Team All-Pro. Com uma carreira tão impressionante no futebol, não é surpresa que a WWE esteja interessada em que ele apareça no WrestleMania.

Além da oportunidade na WWE, Kelce tem muitas opções de carreira pós-NFL. Sua popularidade vai além do campo de futebol devido ao seu humor e carisma, semelhante ao ex-jogador da NFL Rob Gronkowski. Isso abre várias possibilidades para Kelce em sua transição para a vida após o futebol.

Kelce está de olho em uma estreia espetacular no wrestling

A respeito de Wrestlemania 40o evento conta com 13 partidas no card, com Cody Rhodes vs. Reinos Romanos para o Campeonato Universal Indiscutível da WWE atração principal do segundo dia do evento. Com uma escalação tão repleta de estrelas, a aparição de Kelce só aumentaria a empolgação dos fãs.

Em resposta às notícias, Kelce ainda não fez nenhuma declaração pública sobre a potencial aparição na WWE. No entanto, se ele decidir entrar no ringue de luta livre, será sem dúvida um momento emocionante para os fãs da NFL e da WWE.

À medida que Kelce explora suas opções para a vida depois do futebol, fica claro que ele causou um impacto duradouro dentro e fora do campo. Quer ele opte por buscar oportunidades no wrestling ou em outros empreendimentos, é certo que os fãs continuarão a apoiá-lo neste próximo capítulo de sua carreira.