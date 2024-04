Jason Whitlock acusa Dawn Staley de fingir apoio a Caitlin Clark depois de vencê-la nas finais

Dawn Staley encerrou uma temporada perfeita com Gamecocks da Carolina do Sul enquanto eles derrotavam o Hawkeyes de Iowa no jogo do campeonato da NCAA, mas Staley foi atingido por Jason Whitlock como sendo falso.

Clark quase teve um final de conto de fadas para sua carreira na NCAA com o Hawkeyes de Iowaque desde então aposentou seu número 22, pois atraiu muitos elogios dos fãs de basquete, incluindo Staley – mas Staley só fez isso depois que seu time da Carolina do Sul não estava mais sob ameaça de perder para ela.

Mas Whitlockconhecido por seus comentários francos e polêmicos sobre o esporte, criticou-a por se recusar a elogiar Clark sugerindo que seus elogios subsequentes não são autênticos e que ela permitiu que a pressão aumentasse na esperança de que o Olhos de falcão perderia jogos.

“Dawn Staley corra aqui, finja, continue esse truque de que você ama a Deus e que você sabe Caitlin Clark é ótimo,” Whitlock disse. “Você sabe há quanto tempo Dawn Staley poderia ter dito a todos: “Ei, levante-se Caitlin Clarkestá de volta”. Você sabe há quanto tempo ela poderia ter feito isso?

“Mas ela esperou até ganhar o campeonato. Caitlin Clark é abusada durante toda a temporada, todo mundo está tentando diminuí-la, Dawn Staley está quieto. Agora que eu [Staley] consegui meu campeonato, agora Deus é bom… e Deus responde a todas as orações e tudo mais.”

A homenagem dos Hawkeyes a Clark

Clark enfrentou muitas críticas enquanto viajava pela NCAA, da qual agora deixará o basquete universitário ao se dirigir para o Draft da NCAA, mas, apesar disso, deixará uma marca ao deter os recordes absolutos de mais pontos por um homem ou mulher e teve média de 31,6 pontos, 7,4 rebotes e 8,9 assistências por jogo nesta temporada.

Como resultado, o Olhos de falcão irá aposentar o número de sua camisa em uma homenagem final que mina o impacto incrível que ela teve no cenário universitário, mas também no que diz respeito ao crescimento do basquete feminino e à conquista de seguidores cult.

“Sempre soubemos que sua camisa estaria pendurada nas vigas” Beth Goetz, diretor esportivo, disse via The Gazette. “É um privilégio para mim agora tornar isso oficial.

“Você será o último a usar o número 22.”