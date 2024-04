Jason Whitlock: Angel Reese só é famosa porque provocou Caitlin Clark

Jason Whitlock acredita que Anjo Reesea fama se deve unicamente à sua provocação Caitlin Clark.

Whitlock compartilhou esta opinião seguindo LSUa perda para Iowa no torneio Elite Eight da NCAA feminina, apesar do desempenho impressionante de Reese de 17 pontos e 20 rebotes, marcando seu 27º duplo-duplo da temporada.

Clark dominou o jogo, marcando 41 pontos, mas Whitlock permanece firme em seu ponto de vista.

Angel Reese e Caitlin Clark refletem a polarização cultural na sociedade, diz jornalista esportivoTwitter

“Podemos oficialmente parar de colocar Angel Reese no nível de Caitlin Clark. Pare com isso.” Whitlock enfatizou.

Ele então sugeriu que Clark é um jogador excepcional, contrastando a ascensão de Reese à fama, que ele atribui às provocações dela durante a final do torneio do ano passado, onde LSU saiu vitorioso.

Fazendo referência ao uso de Reese de John CenaCom o gesto “You Can’t See Me”, anteriormente empregado por Clark, Whitlock sugere que a fama de Reese aumentou desde March Madness, até mesmo aparecendo na Sports Illustrated Swimsuit Issue.

No entanto, Reese expressou desafios associados à sua nova fama após a conclusão de LSUtemporada.

Enquanto isso, Clark continua acumulando recordes, embora ainda não tenha garantido um campeonato. O Olhos de falcão‘próximo jogo contra o Huskies UConn na Final Four apresenta a Clark uma oportunidade potencial de disputar o título.

Qual atleta vale mais?

Com as duas atletas femininas sendo os principais exemplos do valor dos acordos NIL nos esportes universitários, vale a pena perguntar quem vale mais.

Whitlock pode creditar toda a ascensão de Reese a Clark, no entanto, não se pode negar que ambos estão produzindo excelentes desempenhos em quadra.

Segundo estimativas, Anjo ReeseO patrimônio líquido atual é de cerca de 1,7 milhão de dólares, de acordo com o USA Today.

Em contraste, o patrimônio líquido de Clark é de 3,1 milhões de dólares, de acordo com On3.com.