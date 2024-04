Jato particular da Jelly Roll forçado a fazer pouso de emergência a caminho dos CMTs

Reproduzir conteúdo de vídeo





Rolinho de gelatinaO jato particular de JR parou repentinamente no início desta semana… com a esposa de JR revelando que o avião virou no meio do voo devido a problemas técnicos.

Coelhinho Xô – outra grande estrela e melhor metade de Jelly – compartilhou um clipe aterrorizante no TikTok na quinta-feira, onde o capitão do voo saiu para falar com os passageiros.

É meio difícil entender o que o piloto está dizendo… mas definitivamente não parecia alegre – e a sala está em silêncio quase total enquanto o capitão aparentemente tenta tranquilizá-lo.

O avião fica bem logo ao descer… com um novo vídeo começando no chão em um escritório – onde BX pede a seu homem para descrever o que acabou de acontecer.

Jelly revela o mau funcionamento do computador do avião… então a aeronave teve que se virar para um pouso de emergência. Coisas bem assustadoras, mas Jelly leva tudo com calma no vídeo – dizendo que está feliz por não terem sido os freios!

O grupo finalmente voltou para um avião… e parece ter chegado a Austin, Texas, para o Country Music Television Awards – onde Jelly Roll se apresentará no domingo e também foi indicado a três prêmios.

Aliás… Jelly Roll e Bunnie XO se casaram em 2016 depois que ele a pediu em casamento no palco em Las Vegas – e isso parece ser o “para pior” que eles sempre mencionam nesses votos de casamento!