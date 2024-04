Jayden Daniels, imperturbável pelas especulações do Draft da NFL, gostaria de receber uma vaga no Washington Commanders

EUNo turbilhão que antecedeu o Draft da NFL de 2024, um nome se destaca entre as conversas:Jayden Daniels.

O que Daniels disse sobre os comandantes?

Com as especulações girando em torno da segunda escolha geral dos comandantes de Washington, Daniels permanece imperturbável, expressando sua disposição para abraçar tudo o que o espera no NFL.

Menos de 24 horas antes do rascunho, a incerteza paira sobre muitas perspectivas, mas Daniels mantém uma atitude composta.

Apesar dos holofotes sobre ele como uma potencial segunda escolha geral para o Comandantesele permanece com os pés no chão, afirmando sua gratidão por qualquer oportunidade que surgir em seu caminho.

“Sou abençoado por ir aonde quer que seja chamado”Daniels expressado durante um recente Olimpíadas Especiais evento.

“Quem ligar para o meu telefone, (quando o) comissário se levantar e disser meu nome, serei abençoado e eles receberão tudo de mim.”

Enquanto circulavam rumores sobre sua preferência por outros destinos especialmente os Las Vegas Raiders Daniels rejeitou tais noções, enfatizando seu compromisso de dar o melhor de si, independentemente do resultado.

“Eu não tenho escolha (no assunto)”Daniels disse. “A única escolha é ser abençoado onde quer que eu vá.”

Em meio a especulações sobre preferências de equipe e cenários de troca Daniels continua focado na tarefa que tem em mãos: preparar-se para o próximo capítulo de sua jornada no futebol.

A conexão de Daniels com os Oakland Raiders

Especulações recentes em torno Daniel’s possível conexão com o Invasores adiciona outra camada de intriga à sua jornada de rascunho.

Com laços com Invasores treinador principal Antonio Pierce remontando à sua adolescência, Daniels reconhece a importância de seu relacionamento.

“Eu sou como vocês, realmente não sei o que vai acontecer”Daniels disse. “Tenho pessoas dizendo (para mim): ‘Ei, tudo pode acontecer no dia do recrutamento.’ Mas veremos.”