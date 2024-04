Jeans de grife ‘Pee-Stained’ à venda com etiqueta de preço elevado, já esgotados

O mundo da alta moda sempre foi conhecido por ultrapassar limites, mas os jeans “manchados de xixi” levam a melhor – especialmente com seu preço exorbitante… que agora é uma realidade.

Uma empresa de roupas chamada Jordanluca está vendendo jeans em seu site, eles anunciam como “Stain Stonewash” – e na verdade eles têm um par à venda agora… uma lavagem mais leve que custa US $ 608, em comparação com os US $ 800 normais que normalmente vendem.