Jelly Roll apresenta sucessos de hip hop no Stagecoach Festival com tema country

Rolinho de gelatina deu um novo toque ao Stagecoach Festival com tema country na sexta à noite, tocando algumas músicas de rap e ao mesmo tempo trazendo à tona Dor em T para adicionar ainda mais tempero ao desempenho.

T-Pain então subiu no palco e cantou um medley de suas músicas de rap, que incluía seu hit “Buy U a Drank”. Pain e JR também lançaram seu cover recentemente Toby Keith ‘Deveria ter sido um cowboy.’

Depois foi a vez de Jelly mostrar seu talento no hip hop, mergulhando em vários clássicos do rap de Biz Markie é “Apenas um amigo” para DMX “Ruff Riders’ Anthem” para Eminem ‘Perca-se’.

Devo dizer que foi uma jogada bastante ousada de Jelly de lançar sucessos de hip hop em um festival country, mas ele se saiu muito bem. Os outros convidados especiais que se apresentaram separadamente com Jelly foram Ernesto e dupla country Maddie e Tae .

Enquanto isso, Igreja Érica causou um grande impacto no festival naquela noite, mas pelos motivos errados. Cerca de 15 minutos depois de seu show, um grupo de espectadores deixou o local desapontado com seu lento set acústico… e as reações online não foram boas.