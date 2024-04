Jelly Roll diz que desistiu da chance de conhecer Diddy e teve um mau pressentimento

Rolinho de gelatinaé inflexível em manter essas boas vibrações rolando… tanto que ele diz que desistiu da chance de se encontrar Diddy meses antes porque ele recebeu um feitiço ruim dele.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Cancelado com Tana Mongeau

O rapper falou durante todo o podcast “Cancelado com Tana Mongeau” … dizendo que ele só tinha que confiar em seu instinto de que as vibrações estavam erradas, mesmo que isso significasse perder a oportunidade de sair com um rapper famoso como Diddy.

O tópico começou quando Tana perguntou a JR se havia alguma celebridade com quem ele não se dava bem ou que ele achava que estava “dando aos Illuminati ou ao lado negro” – e ele confessou tudo, embora tenha dado o aviso de isenção de responsabilidade, a história que ele estava prestes a contar pode causar alguns problemas .

JR disse que inicialmente disse sim para a reunião e estava andando pelo corredor quando, de repente, mudou de ideia e se virou para voltar para o carro.

Ele disse que tentou amenizar a situação brincando desajeitadamente: “Quem não quer conhecer o cara que matou 2Pac?” – mas ninguém achou engraçado, o que o deixou ainda mais desconfortável.

Mas Jelly manteve a realidade, dizendo que não era sempre que as coisas o incomodavam e ele apenas pensava: “Eu nem sei se essa é uma foto que eu quero”.

Acontece que no mês seguinte o ex do Diddy Cássiaarquivos uma ação judicial contra ele, acusando-o de violação e tráfico de seres humanos. Ei resolveu o processo com ela um dia depois.



Reproduzir conteúdo de vídeo





25/03/24 Raposa 11