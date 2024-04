Jennifer Aniston revela seu corte de cabelo mais dramático em anos

EUno cenário em constante evolução da moda de Hollywood, Jennifer Aniston continua a ser uma fonte constante de inspiração de estilo, provando mais uma vez que a sua influência transcende décadas. Famosa por definir tendências desde seus dias como Rachel Green em “Amigos”, Aniston estreou um novo penteado deslumbrante na capa da 50º aniversário do povo edição, apresentando um bob em camadas em bronde de tartaruga – um tom que conquistou o cenário da moda da primavera de 2024.

O novo corte de Aniston marca sua transformação de cabelo mais significativa em anos, optando pelo estilo mais curto desde o icônico “Rachel” corte dos anos 90. Este bob moderno vem com um estilo chique e minimalista: camadas emolduradas no rosto e uma parte lateral que adiciona um toque contemporâneo, gerando debates sobre o retorno da tendência da parte lateral. A adaptação do bob de Aniston combina perfeitamente com seu charme descontraído característico, apresentando um visual sofisticado, mas acessível.

No início deste ano, no Globos dourados, Aniston sugeriu um retorno às raízes dos anos 90 com um lob minimalista e ampliado. No entanto, seu estilo mais recente é uma mudança dramática em relação aos looks anteriores, incorporando toda a elegância de um bob com um toque casual suficiente para manter seu apelo de garota da porta ao lado.

A impressionante nova cor de cabelo ‘Tortoise-Shell Bronde’ de Jennifer Aniston define a tendência para a primavera

A conversa sobre o novo cabelo de Aniston não é apenas sobre o corte, mas também sobre a cor cativante. Apelidado “bronde de tartaruga”, essa tendência de cores foi detalhada por Lauren Paglionicomestre colorista e fundador da lrn beauty, em entrevista ao Byrdie. Paglionico descreve a tonalidade como uma mistura de louro dourado escuro, castanho dourado claro, castanho médio rico e louro caramelo, uma reminiscência de supermodelo. Gisele Bündchen fechaduras famosas.

Para ela Capa da revista People Na aparência, Aniston combinou seu novo cabelo ousado com maquiagem discreta – bochechas levemente bronzeadas, cílios pretos fofos e lábios rosados, aderindo ao seu visual preferido sem maquiagem.

Jennifer Aniston O penteado mais recente não apenas reflete sua evolução pessoal, mas também serve de inspiração para quem está considerando um salto semelhante. A sua capacidade contínua de influenciar e inspirar voltou a ser manchete, convidando fãs e entusiastas da moda a repensar os seus próprios estilos. Se você está pensando em um novo corte para a temporada, O último look de Jennifer Aniston pode ser apenas o empurrão que você precisa para mergulhar. Considere este novo bob oficialmente Aprovado por Rachel Green.