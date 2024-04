Jennifer Lopez e Ben Affleck embarcam em helicóptero particular durante viagem a Nova York

TMZ. com

Jennifer Lopez dar Ben Affleck estiveram por toda a Big Apple na semana passada – e até foram para o norte do estado… onde conseguiram chegar graças a um confiável helicóptero particular!

O TMZ obteve o vídeo do casal saindo do Copake Country Club em Copake Lake, NY na sexta-feira – a pouco mais de 160 quilômetros da cidade – e eles fizeram isso com estilo… chegando ao helicóptero em SUVs, e em seguida, sendo transportado de lá para o local de pouso.