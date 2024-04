Jennifer Lopez vista usando jeans ‘sujos’ de US $ 620: por que ela estava em Nova York?

So muitas vezes uma mulher associada a elegância e trajes luxuosos, Jennifer Lopez decidiu mudar seu estilo ao optar por um visual desleixado ao fazer compras em Nova York.

Parece que o porto-riquenho, de 54 anos, está lentamente abraçando ‘Jenny from the Block’ – cerca de 20 anos depois do música de sucesso foi liberado.

A dançarina de Jennifer Lopez fica emocionada com ela durante um de seus shows

Ela saiu às ruas da Big Apple no domingo parecendo muito chique em um conjunto casual enquanto fazia compras.

López usava um casaco azul marinho que chegava quase ao chão com uma gola alta azul mais clara por baixo, que tinha um tecido transparente.

Mas o maior destaque de sua roupa foi um par de jeans largos, desenhados pela Acne Studios, que custa US$ 620. O design 2023 apresenta uma cor azul médio com um efeito lavado – dando a ilusão de que há sujeira manchada na área do fêmur.

A atriz complementou seu visual com óculos de sol quadrados gradientes azuis grandes, uma bolsa baguete Chanel azul-petróleo e salto alto de camurça da mesma cor.

E na verdade Estilo J Loa popstar de ‘Love Don’t Cost a Thing’ completou seu look com um par de brincos de argola de ouro, com alguns anéis nas mãos para mostrar seu brilho. López também prendeu o cabelo em um coque elegante, que exibiu sua maquiagem bronzeada.

Uma semana agitada para Jennifer Lopez

O visual não durou muito, pois J-Lo trocou seu visual comum e cotidiano por algo mais glamoroso à noite, enquanto ela saía para uma noitada na cidade com suas amigas.

Ela compartilhou uma postagem no Instagram de seu visual discreto “Girls Night Out” com o marido Ben Affleck aparentemente mantido fora dos eventos.

Sua movimentada visita de fim de semana em Manhattan aconteceu depois que ela foi flagrada procurando uma casa por toda a cidade em 3 de abril, depois de visitar uma casa na cidade.

Mas não se preocupe, mesmo que ela more em uma cobertura multimilionária, ela ainda está Jenny do Bloco.