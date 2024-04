Jerrod Carmichael criticado por piada sobre escravidão e brincadeira de corrida com namorado branco

Comediante Jerrod Carmichael A piada de Harry sobre a representação de papéis baseada em raça com seu namorado branco não está gerando tantas risadas, mas sim sobrancelhas levantadas e raiva.

A polêmica piada veio no “Jerrod Carmichael Reality Show” da HBO… onde JC diz: “Às vezes brinco com ele que nosso relacionamento é como o de um escravo e filho de um mestre… que, tipo, me ensina a ler à luz de velas.”