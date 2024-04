Jessica Simpson gosta de fugir com o marido, ainda sem usar anel

Jéssica Simpson dar Eric Johnson não estão se hospedando no Splitsville Inn – ou pelo menos é o que parece… porque eles estão parecendo aconchegantes para as férias de primavera, mesmo que ela esteja faltando alguns equipamentos importantes.

Basta dar uma olhada nas fotos que ela compartilhou na segunda-feira … JS está vestida com um biquíni laranja vivendo sua melhor vida em Cabo, e seu marido está lá também, se divertindo com seus 3 filhos, Maxwell , Ás dar Passarinho .

À primeira vista, parece que não há problemas no paraíso para Jéssica e Eric, que, após 10 anos de casamento, parecem mais fortes do que nunca. Devemos observar… houve rumores de que eles poderiam ter se separado ultimamente – mas com base nisso, parece que não é bem o caso.