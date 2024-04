Jewel faz os primeiros comentários públicos sobre a conexão com Kevin Costner

Jóia não está fazendo nada para conter as especulações de que ela está namorando Kevin Costner … na verdade, ela parece estar inclinada para a ideia toda.

Durante uma ampla entrevista esta semana com Revista Ela a cantora voltou a conversa para Costner e fez seus primeiros breves comentários abertos sobre sua conexão especial.

Ao começar a corar, Jewel disse ao repórter: “Ele é uma ótima pessoa. O fascínio do público é intenso, com certeza.”

Embora Jewel não tenha confirmado que os dois eram um casal, ela certamente também não negou. E, com base no que ela disse, pode-se facilmente deduzir que ela e o icônico ator são muito mais do que apenas amigos.