Jim Harbaugh e o otimismo do Los Angeles Chargers para o Draft de 2024 da NFL

Tele Carregadores de Los Angeles estão no meio de uma reconstrução e as mudanças que fizeram na entressafra deixaram claro que estão em busca de um começo limpo.

A equipe contratou um novo treinador, Jim Harbaughe os primeiros movimentos os levaram a trocar Keenan Allen, junto com as saídas de Mike Williams e Austin Ekeler.

Mais uma luta, agora até os torcedores dos Cowboys tentam impedir um dos seus no jogo contra os ChargersRoberto Ortega

Depois de vencer um campeonato nacional com a Universidade de Michigan Harbaugh decidiu retornar à NFL e se tornar o novo treinador do quarterback Justin Herbert.

A equipe teve que se livrar de vários de seus principais talentos para liberar o teto salarial. Isso significa, por enquanto, Herberto tem jogador do segundo ano Quentin Johnson como seu melhor recebedor depois de ser a escolha do time no primeiro turno em 2023 e uma grande decepção na temporada passada.

A Sports Illustrated observa que a boa notícia para os Chargers é a posição que eles ocupam para o próximo Draft da NFL de 2024: quinto no geral e um dos poucos times que não tem pressa por um novo passador, o que abre as coisas para Harbaugh.

“Fala-se de quatro zagueiros nas primeiras quatro escolhas”, Harbaugh disse. “Se isso acontecer, então essa escolha realmente se tornará a escolha número um no draft.

“Se quatro zagueiros forem nas primeiras quatro escolhas, não será mais como a quinta escolha, será como a escolha número 1 no draft para times que já têm um ótimo zagueiro.”

Jim Harbaugh e o otimismo dos Chargers

Alternativa de Harbaugh maneiras de pensar estiveram em exibição no início de sua gestão como técnico dos Chargers. No início desta semana, ele declarou que seu novo emprego era o melhor que já teve, apenas alguns meses depois de começar. Provavelmente seríamos todos mais felizes se vivêssemos O mundo de Jim Harbaugh.

No que diz respeito à sua visão para a posição preliminar dos Chargers, ele pode acabar acertando. É quase certo que as três primeiras escolhas do draft serão zagueiros.

Calebe Williams irá primeiro, provavelmente seguido por Jayden Daniels e Drake Maye independentemente da ordem. As perguntas começam no 4º lugar. O Arizona Cardinals está nessa posição e, assim como Los Angeles, não precisa de um quarterback com Kyler Murray sob contrato.

No entanto, eles estão em uma posição privilegiada para negociar e acumular escolhas porque JJ McCarthy está ganhando muito impulso como uma das cinco primeiras escolhas do draft.

É realista esperar que alguém, como o Minnesota Vikings, suba para a quarta posição e assuma o quarterback que foi treinado em Michigan por Harbaugh.

Nesse ponto, os Chargers terão o 5º lugar geral e poderão escolher qualquer um dos melhores candidatos não-zagueiros disponíveis. Essa é uma posição invejável.

Chargers, livres para escolher um recebedor ou atacante ofensivo

Existem vários excelentes prospectos de wide receiver e atacante ofensivo para você escolher. Dado o quão árido é o elenco da equipe fora de Herberto, será difícil errar com qualquer um deles, porque qualquer uma das escolhas resultará em uma atualização de talentos para a equipe.

Claro, é possível que as coisas não funcionem assim. Muita coisa pode mudar entre agora e a primeira rodada, em 25 de abril. Mas os Chargers estão em uma boa posição, independentemente de como as quatro primeiras escolhas se desenrolarem.