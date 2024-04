Jim Miller relembra quase aposentadoria no UFC 200: ‘Tomei a decisão de ir embora’

Jim Miller achou que estava acabado.

Era 2016 e uma série de problemas de saúde não só afetaram seu treinamento e preparação, mas os resultados nas lutas de Miller também não ajudaram muito. Ao tropeçar em uma derrapagem de 1-3 no octógono, o veterano de longa data começou a se preparar para um confronto com Diego Sanchez no UFC 196, e não pôde deixar de se livrar da sensação de que a escrita era a parede.

Sua carreira no MMA estava chegando ao fim mais cedo do que ele esperava.

“Eu não estava me divertindo”, disse Miller ao MMA Fighting antes de seu retorno no UFC 300 contra Bobby Green. “2015 foi muito difícil para mim, na academia e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu pensei que fosse: ‘Ei, você é um lutador profissional há 10 anos, é assim que deveria ser. Seus joelhos doem. Você tem problemas nervosos, dormência e outras coisas. Sim, você vai ter problemas de memória.

“Só fiquei inconsciente duas vezes na minha vida – foi dentro do octógono. Isso nunca aconteceu nos treinos, então não é como se eu sofresse muitos danos nos treinos. Eu sou um lutador e lidero com a cabeça, então sabíamos naquele momento também que são os pequenos solavancos, como no futebol, são todas essas coisas. Não são necessariamente os grandes detalhes que você conhece e sente. São esses pequenos solavancos que se somam. Achei que tudo isso era apenas por ter sido um lutador profissional por uma década. É com isso que vou ter que lidar.”

Mas poucos dias antes de sua luta com Sanchez, Miller recebeu um telefonema de seu médico que finalmente explicou por que sua saúde havia piorado repentina e dramaticamente.

Miller foi diagnosticado com a doença de Lyme, uma infecção transmitida por carrapatos que causa uma infinidade de problemas de saúde, incluindo febre, dor de cabeça e fadiga. Quando não tratados, os problemas podem se espalhar para as articulações, o coração e até mesmo o sistema nervoso. O diagnóstico explicou rapidamente todos os problemas com os quais Miller estava lidando, mas ele ainda não sabia quanto tempo levaria para que o tratamento realmente fizesse diferença para ele.

É por isso que, depois de marcar sua próxima luta vários meses depois, no UFC 200, Miller estava pronto para desistir para sempre.

“Fui diagnosticado dois ou três dias antes desse evento”, explicou Miller. “Eu estava em Las Vegas quando recebi um telefonema do meu médico dizendo que ele achava que eu tinha a doença de Lyme. Então foi tipo, eu lutei com Diego [Sanchez]voltei e comecei minha medicação e meu protocolo, e pensei, ‘Bem, certo, vamos pedir para estar no UFC 200.’

“Se for isso, se eu conseguir sair dessa, então veremos aonde isso me leva. Se não conseguir, se as próximas semanas forem tão ruins quanto o último ano e meio, então estou disposto a tirar as luvas no octógono do UFC 200.”

Miller não começou seu campo de treinamento pensando que sua carreira estava em um momento difícil, mas ele também sabia que precisava haver uma diferença dramática em sua condição física se quisesse continuar lutando além do UFC 200.

Ele abordou abertamente a possibilidade de chamar isso de carreira no evento histórico, porque sua saúde piorou depois de deixar a doença de Lyme sem tratamento.

“Felizmente, respondi muito rapidamente aos antibióticos”, disse Miller. “Foi uma daquelas coisas quando você está com 20 por cento e vai para 30 por cento e fica tipo, ‘Cara, isso é incrível!’ Você se sente no topo do mundo, mas foi uma subida longa e lenta. Demorou muito mais do que eu pensava.

“Mas eu estava preparado. Eu estava pronto. Eu já tinha tomado essa decisão. É por isso que me senti tão confortável falando sobre isso nos últimos oito anos, porque tomei essa decisão. Eu tomei a decisão de me afastar do esporte. Felizmente, a maioria dos problemas com os quais eu estava lidando não tinha nada a ver com ser um lutador e com o estilo de vida que levo.”

Com a possibilidade de aposentadoria iminente no UFC 200, Miller ainda estava incrivelmente animado com a chance de dividir o octógono com uma lenda como Takanori Gomi.

Houve um tempo, não muito antes de eles se conhecerem, em que Gomi era considerado o peso leve número 1 do mundo em todas as promoções. Miller reconhece que não foi o mesmo Gomi que enfrentou no UFC 200, mas nunca zombou da oportunidade de enfrentar um grande campeão de todos os tempos.

“Mesmo antes de eu começar a treinar, antes mesmo de o UFC trazer de volta o peso leve, ele era o melhor peso leve do planeta”, disse Miller. “Lembro que era Takanori Gomi e Vitor ‘Shaolin’ [Ribeiro]. Esses dois caras são simplesmente incríveis.

“Anos depois lutei com o Takanori Gomi e pude treinar com o Vitor. Isso é incrível. Foi incrível ouvir esse nome. Eu entendo naquele momento a quilometragem no corpo daquele cara, ele não era o mesmo cara que me fez apaixonar pelo esporte. Ele não era o mesmo lutador e eu sei disso, mas foi legal ter a oportunidade de dividir o octógono com ele. Eu gostaria que fosse quando nós dois estávamos no auge, mas é assim que as coisas acontecem. Nós não estávamos. Eu com certeza sei que não estava naquele momento da minha vida. Foi legal poder lutar com ele.”

Quase saudável e quase recuperado dos efeitos da doença de Lyme, Miller precisou de menos de três minutos para nocautear Gomi e colocar sua carreira de volta nos trilhos. Foi uma reviravolta impressionante, mas o mais importante é que sinalizou que Miller realmente estava voltando depois de anos roubados dele enquanto ele estava doente e simplesmente não sabia disso.

Sem os médicos que finalmente diagnosticaram sua doença de Lyme, Miller sabe que teria se aposentado no UFC 200 – e isso o teria impedido de acrescentar uma série de elogios ao seu currículo desde aquele evento em 2016.

“Se eu tivesse desistido às [UFC] 200, os registros e as conversas que temos sobre o potencial Hall of Fame, eles não acontecem”, disse Miller. “Agora, claro, se eu não tivesse sido mordido por um carrapato, quem sabe onde eu estaria naquele momento também. Eu fui classificado em 6º lugar ou algo parecido em determinado momento. As coisas com as quais lidei definitivamente me derrubaram.

“Felizmente consegui superar e o mais importante para mim foi saber que iria lutar. Eu apanhava todos os dias e não sabia se precisava me preparar todos os dias e melhorar um por cento nesse aspecto. Descobrir que eu tinha um oponente que estava me chutando atrás da cortina foi enorme, e só de saber disso ficou muito mais fácil lidar com isso.”

Mesmo agora, aos 40 anos, quando se aproxima de seu retorno no UFC 300, Miller diz que as mesmas regras se aplicam agora como antes no UFC 200.

Por mais que tenha mudado oito anos depois, nada mudou.

“Para mim, sempre foi o campo de treinamento”, disse Miller. “A noite de luta é difícil, a semana de luta é difícil, mas é um período muito curto. São aquelas seis, oito semanas que antecedem uma briga em que você está chutando a própria bunda, essa é a parte difícil. Essa é a rotina. A luta é a recompensa.

“Eu sabia como foram aquelas semanas que antecederam aquela luta e como foram diferentes dos meus acampamentos anteriores que, OK, ainda podemos fazer isso. Não foram necessariamente os resultados no octógono que me levaram a me aposentar. Foram os meses que antecederam uma briga. É a mesma coisa hoje.”