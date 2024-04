Jiri Prochazka lança promo pessoal do UFC 300, evocando o clássico filme ‘300’

“Sem retirada, sem rendição.”

Essas são as primeiras palavras da nova promo de Jiri Prochazka antes do UFC 300, mas podem servir de alerta para Aleksandar Rakic.

Neste sábado, em Las Vegas, Prochazka enfrenta Rakic ​​na luta preliminar do UFC 300. Dada a magnitude do evento, o UFC está retirando todas as medidas promocionais e os lutadores também, poucos dias antes do evento, Prochazka lançou um vídeo promocional pessoal para sua luta esta noite, mostrando a preparação cinematográfica para sua luta, com áudio de Gerard Butler como Rei Leônidas no filme de 2006 300.

“Sem retirada, sem rendição. Essa é a lei espartana. E pela lei espartana resistiremos e lutaremos… e morreremos. ESPARTANOS! Qual é a sua profissão?! HA-OOH! HA-OOH! HA-OOH!”

Esta é a primeira luta de Prochazka desde a derrota para Alex Pereira no UFC 295. O ex-campeão dos meio-pesados ​​está com 3-1 no UFC e 29-4-1 no geral da carreira.