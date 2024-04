Jiri Prochazka minimiza vídeo viral do ritual pré-luta do UFC 300: ‘Não sou psicopata’

Jiri Prochazka é um cara pacífico. Realmente.

Pode parecer difícil de acreditar, dada a intensidade que o atacante tcheco traz em todas as suas lutas – Prochazka não vai para o placar desde 2016 – mas ele quer que as pessoas saibam que seus modos peculiares são simplesmente uma questão de querer entrar no mentalidade certa antes de uma luta.

Prochazka foi visto sozinho do lado de fora da T-Mobile Arena em Las Vegas antes de sua luta com Aleksandar Rakic ​​no UFC 300 e a cena pré-luta se tornou viral quando o uploader @OGICEY estimou que o ex-campeão dos meio-pesados ​​estava no mesmo local por pelo menos 20 minutos.

Após a vitória sobre Rakic, Prochazka foi questionado sobre o vídeo e explicou o que o levou àquele momento.

“Sim, fui eu”, disse Prochazka na coletiva de imprensa pós-luta de sábado. “Esse é o meu ritual, que faço antes de cada luta.

“Quando você está em paz e quieto consigo mesmo e quando está realmente conectado consigo mesmo, com a melhor versão de si mesmo, e quando você sabe o que virá, o que está diante de você, um dia, dois dias ou uma semana, isso não acontece. Não importa, você tem que trabalhar nisso todos os dias. Eles chamam isso de ‘lei da atração’, então você só precisa seguir sua visão de maneira honesta.”

Não há como discutir os resultados, já que Prochazka derrubou Rakic ​​na noite da luta, marchando através dos chutes brutais nas pernas de Rakic ​​e revidando com socos fortes no segundo round para marcar seu 26º nocaute na carreira.

É essa agressividade que deu a Prochazka uma reputação tão assustadora, mas ele jura que quando está fora de casa antes de uma luta, não se importa que os fãs venham cumprimentá-lo.

“Não sou psicopata”, disse Prochazka quando questionado sobre outras pessoas no vídeo que podem ter pensado em abordá-lo. “Não importa, podemos conversar, podemos o que for, mas tem hora que todo mundo quer ficar sozinho com as nossas coisas. Esse é o meu tipo de meditação.

“Isso é algo quando comecei aos 16 anos no ensino médio com essas coisas, observar minhas visões da minha melhor versão nesta vida e segui-las. Esse foi aquele vídeo, quando estou fazendo essas coisas, porque quando você realmente quer alguma coisa, não é você que quer alguma coisa. Esse sonho, essa visão também quer você e seu trabalho é permanecer corajoso e agir. Isso é tudo.”

Prochazka se recuperou de uma dura derrota para Alex Pereira no UFC 295 em novembro passado. Nessa disputa, Prochazka e Pereira disputavam o título vago dos meio-pesados, mas Pereira impediu Prochazka de se tornar bicampeão com uma enxurrada de finalizações no segundo round.

Por mais que tenha sido uma honra para cada lutador fazer parte do 300º evento pay-per-view do UFC, para Prochazka foi igualmente importante provar a si mesmo que ainda é um candidato.

“Para mim não foi muito sobre o evento, mas depois da minha última luta em Nova York com o Pereira, foi importante para mim acender uma faísca dentro de mim”, disse Prochazka. “Para mostrar para mim mesmo essa tempestade, esse caçador dentro de mim, e fico muito feliz por isso. Muito feliz.”