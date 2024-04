Joalheria Oakland Robbers Ransack, programas de vídeo selvagens

Um grupo de ladrões destruiu uma joalheria em Oakland, roubando objetos de valor das caixas de vidro quebradas antes que um homem com uma espingarda os expulsasse… e tudo foi capturado em vídeo.

Oito pessoas encontraram a Phuong Jewelry no bairro de Chinatown, em Oakland, na quarta-feira… quebrando caixas com martelos e fugindo com uma tonelada de peças da loja.