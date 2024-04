Joaquin Buckley: Vicente Luque saiu do UFC Atlantic City, ‘não queria estar lá em primeiro lugar’

Joaquin Buckley acredita que venceu Vicente Luque antes mesmo de eles entrarem na jaula juntos.

Na noite de sábado, Buckley conquistou a maior vitória de sua carreira, finalizando Luque no segundo round no UFC Atlantic City. A vitória foi a terceira consecutiva de Buckley no peso meio-médio e quase certamente o levará ao ranking divisional do UFC.

Falando no episódio de segunda-feira de A hora do MMABuckley disse que sabia que iria vencer antes mesmo do primeiro soco ser desferido.

“Eu sinto que Vicente simplesmente desistiu – à queima-roupa, ponto final”, disse Buckley. “Ele saiu. Ele não queria estar lá em primeiro lugar. Antes de a luta começar, ele não queria estar ali. Quando você é um lutador, você pode sentir essas coisas. É difícil de explicar. Você tem que entrar lá e descobrir.

“Eu soube disso no momento em que o vi. No momento em que o vi na pesagem, eu soube disso.”

Nas primeiras nove lutas de sua carreira no UFC, Buckley competiu no peso médio. Desde que voltou a pesar 170 libras no ano passado, “New Mansa” está 3-0 e caminhando para se tornar uma ameaça legítima ao título.

Quando questionado sobre o que mudou para o jogador de 29 anos para colocá-lo em uma corrida tão boa, ele disse que é simplesmente uma questão de lutar na categoria de peso adequada.

“Sinto que a diferença para mim e para quem eu sou é que agora estou lutando na categoria de peso que deveria estar lutando há mais tempo”, disse Buckley. “Ainda sou eu. Ainda é o mesmo cara, mas sinto que, para mim, obter sucesso e ser capaz de realmente mostrar meu talento e meu conjunto de habilidades com sinceridade – acho que as pessoas pensam que há uma diferença, mas na verdade não é. Eu não estava lutando na categoria de peso apropriada para mim aos 185”.

Buckley acrescentou que parte do motivo pelo qual ele mudou para o peso médio em primeiro lugar foi que ele lutou para encontrar lutas até 170 libras. Agora que ele é uma preocupação constante no meio-médio, ele não terá esse problema e espera ter o próximo marcado em breve.

Após a vitória, Buckley foi convocado para ser a atração principal do próximo card do UFC St. Louis, que acontece no dia 11 de maio. O card atualmente é encabeçado por uma luta de peso pesado entre Derrick Lewis e Rodrigo Nascimento, mas Buckley acredita que tem chance de conquistar o primeiro lugar. com o oponente certo.

“Essa é apenas uma sensação que tenho”, disse Buckley. “Se eu puder lutar em St. Louis, quero fazer valer a pena. Quero voltar e fazer um show do mais alto nível, que seria um main event. Em vez de apenas fazer parte do show, eu seria o show. Eu seria a razão pela qual todos viriam ao evento. É só um sentimento.”

E no que diz respeito aos adversários, Buckley não é muito exigente. Ele se recusou a chamar alguém especificamente, mas disse que estava aberto a um confronto com o companheiro de equipe de Luque no Kill Cliff FC, Gilbert Burns. Como ele observou, ele tem muita história com os lutadores de Kill Cliff e Burns, que atualmente é o sexto meio-médio do ranking do UFC.

“Na verdade, adoro a ideia de Gilbert Burns”, disse Buckley. “Neste momento estamos 3-1 contra aquela equipa. O primeiro cara que me venceu nesse time foi Logan Storley no Bellator. Ele me segurou por 15 [minutes]. Depois nocauteei o Impa Kasanganay, o Andre Fialho e agora o filho deles, o Vicente. Então agora estou 3-1 com eles.”