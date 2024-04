Joe Biden não obterá o endosso de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, apesar do apoio em 2020

Presidente dos Estados Unidos da América Joe Biden não vai conseguir o endosso de Dwayne The Rock Johnson antes das eleições de 2024.

O famoso ator era um defensor veemente de Biden na preparação para as eleições de 2020, com o candidato democrata visto por muitos como a melhor opção em comparação com Donald Trump e o Partido Republicano.

The Rock “não está feliz com a América agora” e lamenta seu apoio a Biden nas eleições anteriores

Quatro anos depois, Johnson não está impressionado com o trabalho que Biden fez e ele não dará seu apoio a A campanha de Biden. Isso não quer dizer que ele ainda não votará no candidato democrata.

The Rock não está impressionado com Biden

O seu raciocínio é que ele não está satisfeito com o estado actual da nação sob Liderança de Bideno que muitos americanos parecem pensar também, considerando seus baixos índices de aprovação.

“Estou feliz com o estado da América agora? Bem, essa resposta é não”, The Rock disse a Will Cain da FOX Newsantes de acrescentar que está esperançoso de que o país possa se corrigir.

“Acredito que vamos melhorar? Acredito nisso. Sou um cara otimista e acredito que podemos melhorar.”

The Rock quebra todas as regras e sai do roteiro na surra de Cody Rhodes nos bastidores

“O endosso que fiz anos atrás com Biden foi uma que considerei a melhor decisão para mim naquele momento. E pensei naquela época, quando falamos sobre estou nesta posição onde tenho alguma influência, e é meu trabalho naquela época, eu me sentia assim, é meu trabalho agora exercer minha influência e compartilhar. Este é quem eu vou apoiar”, ele disse sobre a decisão.

“Vou fazer isso de novo este ano? A resposta é não.”