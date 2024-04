Joe Burrow defende mais provocações na NFL, chamando a penalidade de “lixo”

EUum episódio recente do Podcast de Novas Alturas, Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow não se conteve ao expressar seus pensamentos sobre a penalidade provocativa da NFL. Ele deixou claro que gosta de conversar um pouco em campo, afirmando: “Sim, sou provocador profissional. Somos todos adultos que trabalham muito duro no que fazemos. E às vezes gostaríamos de mostrar isso. Eu não vou ficar magoado se alguém me despedir e me provocar como se você tivesse feito uma jogada, eu entendi.

A posição de Burrow reflete o sentimento de muitos NFL fãs que acreditam que a penalidade provocada é desnecessária. Ele enfatizou que os atletas profissionais deveriam ser capazes de lidar com um pouco de conversa fiada sem que isso afetasse o jogo. Sua perspectiva direta destaca a resiliência e o espírito competitivo esperados na NFL.

Joe Burrow expressa profundo desapontamento com a lesão que o deixou de fora pelo resto da temporada da NFLRoberto Ortega

A penalidade atual por provocação na NFL resulta em uma penalidade de 15 jardas por “usar atos ou palavras de isca ou provocação que possam gerar má vontade entre as equipes”. No entanto, Burrow argumenta que esta penalidade não deveria existir. Ele tem falado abertamente sobre esse ponto de vista no passado, até mesmo recorrendo às redes sociais durante o jogo do Campeonato AFC para expressar seu apoio à possibilidade de os jogadores fazerem provocações.

A opinião de Burrow é apoiada pelas estatísticas das temporadas recentes da NFL. Em 2021, foram marcados 43 pênaltis por provocação, mas esse número diminuiu significativamente para 19 em 2022, e caiu para apenas 15 na temporada passada. Estes números decrescentes sugerem que talvez a liga esteja a reconhecer a necessidade cada vez menor de uma penalidade tão rigorosa.

As palavras de Burrow ressoam entre fãs e jogadores da NFL

A discussão do podcast também incluiu uma anedota de Travis Kelce, que compartilhou sua experiência de penalidade “favorita” quando foi flagrado por gritar com um jogador adversário. Essa conversa alegre enfatizou ainda mais a perspectiva dos jogadores sobre a provocação e como ela é frequentemente vista como uma parte natural do jogo.

A postura ousada de Burrow e o número decrescente de penalidades por provocação indicam uma mudança de atitude em relação a este aspecto do jogo. Como ele disse com propriedade: “Deixe os caras provocarem”. Suas palavras capturam um sentimento compartilhado por muitos torcedores e jogadores, defendendo uma abordagem mais descontraída nas interações em campo. É claro que a perspectiva de Burrow ressoa com aqueles que acreditam que um pouco de provocação contribui para a natureza competitiva do esporte.