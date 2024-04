Joe Rogan reage à confusão do podcast Dana White de Sage Steele

Joe Rogan deu boas risadas sobre a recente conversa de Sage Steele no podcast com o CEO do UFC, Dana White.

Por que Rogan, um dos podcasters mais populares do mundo, tem empatia pelo novato Steele no jogo de podcasting? Ele esteve lá – cometendo erros e sendo confundido com funcionários carecas do UFC.

“As pessoas me chamam de Dana”, disse Rogan na quinta-feira no podcast JRE MMA com os co-apresentadores (e colaboradores regulares do UFC) Din Thomas e Matt Serra. “Já fui chamada de Dana antes. Um cara diz: ‘Ei, Dana!’ Eu fico tipo, ‘Não, eu sou o outro cara. Eu sou Joe.

“Isso acontece o tempo todo. Acho que ela acabou de cometer um ataque mental. … Quando você está fazendo um podcast e entrevistando alguém, especialmente se você não fez muitos deles, e é algo de alto perfil, você está fazendo Dana White, você está sempre pensando do que dizer. Até mesmo a pergunta: ‘Qual é o seu sonho?’ Essa é uma pergunta maluca. É tipo, não sei o que perguntar a você, então vou apenas perguntar: ‘Qual é o seu sonho?’

“Então ela provavelmente estava se debatendo um pouco e não sabe o que dizer. É estranho ter uma conversa com alguém ao vivo.”

Steele estava encerrando sua entrevista com White quando perguntou ao executivo do UFC: “Qual é o sonho de Joe Rogan?”

Um branco confuso respondeu: “O sonho de Joe Rogan?”

“Joe Rogan… Dana White”, respondeu Steele. “Qual é o sonho de Dana White?”

“Você acabou de pensar que eu era Joe Rogan?” Branco disse. “Ela acabou de me chamar de Joe Rogan! Você pensou que eu estava fodendo Joe Rogan! Eu era careca antes mesmo de Joe Rogan ficar careca! Acabei de fazer um podcast de duas horas, voei de Las Vegas para cá e ela pensou que estava entrevistando Joe Rogan!

Mais tarde, White postou o clipe da confusão, indicando que ele encarou tudo com calma. Rogan ficou impressionado com o fato de Steele, ex-âncora da ESPN, não ter tentado encobrir seu erro na pós-produção.

“Ela também lidou com isso da maneira certa”, disse ele. “Ela guardou lá. Ela não editou. É engraçado. É apenas uma falha. Eu fiz isso o tempo todo. Acontece. As pessoas estragam tudo.”

Serra, ex-campeão meio-médio do UFC e careca, também pode se identificar com a confusão.

“Nos eventos do UFC, ou nas semanas de eventos, quando estou fazendo um ‘Looking for a Fight’, você esteve lá – [Someone will say], ‘Ei! Posso tirar uma foto?’”, Serra disse a Thomas. “Eu fico tipo, ‘Ah, bem, tudo bem.’ E então [they’ll say]’Muito obrigado, Sr. White’ ou ‘muito obrigado, Joe Rogan’”.

“Eles sempre pensam que ele é Joe ou Dana”, disse Thomas com um sorriso.